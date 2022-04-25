Türkiye Gazetesi

24 Nisan 1915 olayları sebebiyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na birçok yerden tepki gelmiş ve kınanmıştı. İşte o paylaşım sonerası Cumhurityet Başsavcılığı harekete geçti ve Tanrıkulu hakkında soruşturma başlattı.

Tanrıkulu, sosyal medya platformu Twitter'daki hesabından 24 Nisan'da sözde Ermeni soykırımına ilişkin paylaşımda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, Twitter'daki sözde Ermeni soykırımıyla ilgili paylaşımları nedeniyle soruşturma başlattı.

'DEVLETİN MANEVİ ŞAHSİYETİNİ AŞAĞILAMAK'

Başsavcılık, Tanrıkulu hakkında "Türkiye Cumhuriyeti devletinin manevi şahsiyetini aşağıladığına" dair somut deliller bulunduğundan Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301. maddesi gereğince soruşturma başlattı.

Biden 1915 olaylarına "soykırım" dedi, Bozdağ'dan sert cevap ABD Başkanı Joe Biden, 24 Nisan 1915 Ermeni olaylarına bir kere daha "soykırım" dedi. Onun bu sözlerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan tepki geldi. Her iki bakan, Biden'ı iftira atmakla suçladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye 1915 olayları tepkisi Dışişleri Bakanlığı'ndan "1915 olayları konusunda tarihi olgularla ve uluslararası hukukla bağdaşmayan açıklamaların geçerliliği bulunmamaktadır. Buna ABD Başkanı Biden'ın bugünkü talihsiz beyanı da dahildir." açıklaması yapıldı.