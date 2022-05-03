Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun | ANKARA

Bayramdan sonra TBMM'de görüşülecek 'torba yasa'ya teklifine göre, ısrarlı takibe 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek. Bu suç çocuğa veya boşandığı eşe karşı olursa, ya da mağdurun konutunu, okulunu terk etmeye yol açarsa ceza katlanacak. Sadece eşe veya boşanmış eşe değil, bütün kadınlara karşı işlenen kasten öldürme ve kasten yaralama suçlarında ceza artacak. İyi hâl indirimi de sınırlandırılacak. Ayrıca, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet katalog suç kapsamına alınacak.

Ardından, kamu kurumlarında çalışanların avukatlık stajı yapabilmesinin önünü açan Avukatlık Kanunu’nda değişiklik teklifi genel kurul gündemine gelecek. Teklifle, staj yapacak kişiler, avukatlık staj süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız veya ücretsiz izinli sayılacak ve bu dönemde yıllık izinlerini de kullanabilecek. Ayrıca birden fazla baronun bulunduğu illerde her bir baro tarafından adli yardım bürosu oluşturulacak. Yine, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve ihracatçı birliklere yönelik düzenlemeler içeren TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek. Teklife göre, Türkiye'de gerçekleştirilen fuarların düzenlendiği iç alanlarda yapılan ilan ve reklamlar vergiden muaf tutulacak. İhracatçı birliklerinin ve TİM genel sekreter ve genel sekreter yardımcılıklarına 30 gün içinde atama yapılmaması hâlinde Ticaret Bakanlığınca resen atama yapılabilecek.

3 KRİTİK YASA TEKLİFİ

Bunların yanı sıra, vatandaşın beklediği ve yakından takip ettiği Hal Yasası, Perakende Yasası ve e-Ticaret Kanunu ile ilgili hazırlıklar da devam ediyor. AK Parti kurmayları ile Ticaret Bakanlığı, bir süredir bu üç kanun üzerinde çalışarak toplantılar gerçekleştiriyor. Ayrıca, sosyal medya şirketlerine yeni sorumluluklar getiren ve yalan haberlerin yayılmasının önüne geçilmesi hedeflenen dezenformasyon yasasının kısa süre içerisinde Meclis’e sunulması planlanıyor.

Emeklinin umudu yeni torbaya kaldı Meclis’te muhalefetin de desteği ile kabul edilen torba yasa ile muhtar maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkarılmasından hazine taşınmazlarının satışında yüzde 20 indirim uygulanmasına, tasarruf finansman şirketlerindeki mağduriyeti gidermeden kamuyla iş yapan müteahhitlere ek fiyat farkı ödenmesine kadar bir dizi düzenleme yapıldı.

AK Parti'den yeni torba teklifi: Belediyelere 'raylı sistem' kesintisi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan ve 2019’da büyükşehirlere devredilen raylı sistem ve metroların borçları için, belediyelerin vergi gelirleri paylarından yüzde 5 oranında kesinti yapılacak.