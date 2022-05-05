Türkiye Gazetesi

İstanbul'da, ülkeye illegal yollardan girenlere yönelik denetimler yapıldı. Ekipler, 206 Afganistan, 111 Pakistan ve 132 diğer ülkelerden olmak üzere toplam 449 sığınmacıyı yakaladı. Bu kişilerin sınır dışı edileceği belirtildi.

Öte yandan, 1 Mayıs Pazar gününden bu yana İstanbul’da yabancı sığınmacı ya da düzensiz göçmenlere yönelik yürütülen çalışmalarda, 656‘sı Afganistan, 193’ü Suriye, 297‘si Pakistan ve 245’i diğer ülkelerden olmak üzere toplam 1.391 düzensiz göçmenin yakalandığı aktarıldı.

Göçmenlerin 209’una adli işlem yapıldı, bin 182’sine idari soruşturma gerçekleştirilerek sınır dışı işlemi başlatıldı. Ayrıca 2022 yılı başından beri güvenlik güçlerince yapılan çalışmalarda 8.251 düzensiz göçmenin sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildiği bildirildi.

Göçmenlerin eve dönüşü hızlandırılıyor: 5 ilde daha geri gönderme merkezi Şanlıurfa, Niğde, Bayburt, Kütahya ve Balıkesir’de kurulan merkezlerle birlikte geri gönderme merkezi sayısı 30’u buldu. Geri gönderme merkezlerinin kapasitesi 20 bini aştı.

Beyoğlu'ndaki göçmen operasyonunda 120 kişi yakalandı Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda yakalanan 120 düzensiz göçmen, emniyetteki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine gönderildi.

İstanbul'da düzensiz göçmen denetimi: 582 kişi yakalandı İstanbul'da Beyoğlu, Fatih ve Eyüpsultan'da düzenlenen operasyonlarda 582 düzensiz göçmen yakalandı.