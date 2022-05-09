Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MÜSİAD'ın 32. kuruluş yıldönümünde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan Türkiye'ye gelen sığınmacılar için "Savaştan gelip ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Kendileri isterlerse gidebilirler ama biz onları asla kovmayacağız. Birileri çıkmış durmadan laf salatası yapıyorlar. Biz onlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz ve onları katillerin kucağına atmayacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Vatandaşımızın ve işletmelerimizin kesintisiz enerjiye en uygun fiyatlarla erişimi için tüm imkanları seferber etmiş durumdayız." diyerek "İnsanımızın hayat standartını koruyacak adımlar atıyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şu şekilde

Aynı şekilde 9 farklı dalda ödülleri takdim edilen değerli temsilcilerimizi de tebrik ediyorum. Kimi muhalefet aktörlerinin iş dünyamıza sabah akşam karamsarlık aşıladığı bu dönemde bu tören çok önemlidir. Cesur isimlerin ödüllendirilmesini çok anlamlı buluyorum. Bugün ödül verilen isimler başarılı temsilcilerimizin sadece küçük bir bölümüdür. On binlerce insanımız önemli başarılara imza atıyor.

2053 VİZYONU VE ÜRETİM

İstihdamda 30 milyonun üzerine çıktık, sanayi üretimimizde ve ihracatımız her ay rekor kırıyor. Yerli ve yabancı yatırımcıların iştahı artıyor. Her ay rekorlar kırıyoruz. Bu yıl için daha büyük hedefler belirlemiştik. 240 milyar doları ihracatımız aştı. Türkiye'yi 2053 vizyonuna kilitleyecek yol yenilik odaklı üretimden geçiyor.

Kim ne derse desin başarı çıtasını her zaman yukarı taşıyan iş dünyamızın yolu açıktır. Üretimini ülkemizde gerçekleştireceğimiz 919 yüksek teknoloji ürün belirledik. Türkiye'ye büyük kazanımlar sağlayacak 31 projenin desteklenmesine karar verdik. Türkiye'yi kritik teknolojilerin pazarı yerine üreticisi haline getirmeyi adım adım gerçekleştireceğiz.

MÜSAİD DAİMA MİLLETİN YANINDA DURMUŞTUR

Cumhuriyet mitinglerinden, Gezi olaylarındaki sokak eylemlerine, kanlı darbe girişimine kadar her kritik dönemde MÜSİAD milletin yanında saf tutmuştur. MÜSİAD hep öncü bir rol üstlenmiştir. Kazancınızın çalışanlarınızın yanında ihtiyaç sahipleriyle de paylaşarak örnek oldunuz. Türkiye'nin ekonomik ve siyasi bağımsızlığını hedef alan saldırılara karşı MÜSİAD daima milletin yanında durmuştur. Bugün MÜSİAD'ın kuruluşunun 32. yılının haklı gururunu yaşıyoruz. MÜSİAD'ın güçlenmesi için çalışan eski başkanlarına da şükranlarımı sunuyorum.

SIĞINAN KARDEŞLERİMİZİ KOVMAYACAĞIZ

17-25 Aralık girişiminden 15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsüne kadar her kritik dönemde MÜSİAD daima milletin ve milli iradenin yanında saf tutmuştur. MÜSİAD hep öncü bir rol üstlenmiştir. Sizler veren elin alan elden üstün olduğu inancıyla yardımlar yaptınız. Kazancınızı ihtiyaç sahipleriyle de paylaşarak iş dünyasına örnek oldunuz. İşte Suriye'nin kuzeyinde olduğu gibi 650 briket evin orada inşa edilmesi gibi... Hedef en az 100 bin briket evi orada inşa etmek. Her birinizi tebrik ediyorum. Birilerinin kalkıp ülkemize hicret eden ama Suriye, ama Afganistan, fark etmiyor... Biz muhacirlik ve ensar olma kabliyetinin en olduğunu en iyi bilen bir kültürün mensuplarıyız.

Muhacirlik nedir, ensar nedir, bunu bilmeyenlerle bizim işimiz yok. Onun için de biz bu yolda aynı anlayışla devam ediyoruz. Savaştan gelip ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız Bay Kemal. Siz ne derseniz deyin biz oradayız. Biz bu konutları da bunun için yapıyoruz, kendileri isterlerse gidebilirler ama biz onları asla kovmayacağız. Birileri çıkmış durmadan laf salatası yapıyorlar. Biz onlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz ve onları katillerin kucağına atmayacağız. Biz bu yolda aynen yürümeye devam edeceğiz. Yapılan fedakarlıkların boşa gitmediğini görüyoruz.

YÜKSEK ENFLASYON HERKESİN SORUNU HALİNE GELDİ

Artan enerji ve hammadde maliyetlerinin sanayicilerimiz üzerinde ciddi baskılar oluşturduğunun farkındayız. 2022 Mart ayı itibariyle Avrupa'da doğal gaz fiyatları yaklaşık yüzde 600 oranında arttı yani 6 katına çıktı. Benzer fiyat yükselişlerini gıdadan petrole kadar hemen her alanda görmek mümkündür. Aşırı yüksek enflasyon, bugün Avrupa ve ABD olmak üzere herkesin sorunu haline gelmiştir. Birçok ülkede üretim yavaşlamakta, istihdam düşmektedir. Elbette tüm bu olumsuz gelişmelerden Türk ekonomisi de ister istemez etkileniyor, üstelik biz bir de kur baskısı, fiyatlandırma alışkanlığıyla mücadele ediyoruz. Piyasa fiyatlarında oluşan şişmenin de temel bahanesi petrol fiyatlarındaki aşırı dalgalanmadır.

AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ

Akkuyu'yu 2023 sonuna kadar inşallah bitireceğiz. 18 Mart Çanakkale Köprümüzü bitirdik ve milletimin emrine sunduk. Bütün bunlarla beraber birer hafta aralıklarla Tokat Havalimanı'nın açılışını da yaptık. O da sadece Tokatlıların değil tüm insanlığın emrine amade. Dünyada 5 tane deniz üzerinde havalimanı var, bunun iki tanesi bizde. Birisi Giresun-Ordu Havalimanı, şimdi ikincisi de Rize-Artvin Havalimanı olarak cumartesi açılışını yapıyoruz.

İnsanımızın hayat standartını koruyacak adımlar atıyoruz. 85 milyonun fiyat artışlarından asgari düzeyde etkilenmesini sağlıyoruz. Asgari ücretle ilgili adımlar attık işverenimize kolaylık sağladık. Devlet olarak elimizi taşın altına koyduğumuzu gösterdik. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye net mesaj: Yeni bir hikaye yazmanın zamanı geldi Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son yıllarda kuruluş değerlerinden uzaklaşan ve üye ülkelerin kısa vadeli politikalarının etkisi altında kalan AB'nin, Ukrayna Savaşı'yla birlikte kendine yeni bir hikaye yazmasının zamanı gelmiştir" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hudut kartallarına seslendi: En ufak yanlışa fırsat vermediniz Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefondan hudut kartallarına seslendi. Erdoğan, "Ordumuz, şu ana kadar hudut boylarında en ufak bir yanlışa fırsat vermedi. Ordumuzun siz değerli mensuplarını şahsım, milletim adına alkışlıyorum. Bu gayretleriniz tarih boyunca unutulmayacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Anneler günü mesajı: Hürmetlerin en büyüğünü hak eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 8 Mayıs Anneler Günü mesajını yayınladı.