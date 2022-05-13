Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun | ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde artan sokak köpeği saldırılarının ardından konunun çözümü için devreye girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin il başkanları toplantısında, sokak hayvanlarıyla ilgili belediyelerin sorumlu olduğunun altını çizerek “İllerinizde barınakları oluşturun, eksikler var ise bakanımıza iletin. Yeni barınaklarınız eksiksiz olsun” talimatını verdi. Erdoğan’ın meselenin çözümü ile alakalı “Sorundan ve çözümden belediye başkanları bizzat sorumludur” ifadelerini kullandığı kaydedildi. Ülke genelinde yaşayan yaklaşık 8 milyon sokak hayvanının bu merkezlerde rehabilite edileceği öğrenildi. Erdoğan’ın 81 il ve ilçelerde en az 1 barınak yapılması konusunda talimat verdiğini bildiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 8 milyon sokak hayvanının barınağa yerleştirilemeyeceğini ancak hepsinin bu merkezlerde rehabilite ve tedavilerinin yapılmasının ardından yaşadıkları bölgelere bırakılabileceğini dile getirdi.

Köpekten kaçarken yere düşüp dalağı parçalandı Çorum'da köpeklerden kaçarken yere düşen 14 yaşındaki Metehan dalağından oldu.

Başıboş sokak köpekleri yine sahnede: Genç kız dehşeti yaşadı Ankara’da 8 başıboş köpek yolda yürüyen genç kıza saldırdı. Can havliyle kaçan genç kız, bir aracın korna çalmasıyla saldırgan köpeklerden kurtulmayı başardı.