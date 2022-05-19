Türkiye Gazetesi

İsveç ve Finlandiya, Rusya tehdidine karşı NATO'ya üye olmak istediğini söyledi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, her iki ülkenin bu talebini, terör örgütü PKK/YPG'ye verdikleri destekten dolayı karşı olduğunu duyurdu.

Bu yaşanılanlar sonrası Belçika'nın aşkenti Brüksel'deki NATO karargahında NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı yapıldı. Türkiye'yi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler temsil etti.

"ÜYELİK İÇİN 30 ÜLKE DE ONAY VERMELİ"

Toplantının ardından NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Rob Bauer ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Tod Wolters gazetecilere açıklama yaptı. Bauer, NATO üyeliğine başvuran İsveç ve Finlandiya'ya güvenlik garantisi verilip verilmeyeceğine yönelik bir soruyu "Üyelik bir süreç gerektiriyor. İki ülkenin üye olabilmesi için 30 müttefik ülkenin onay vermesi şart" şeklinde cevapladı.

5. MADDE DETAYI

Güvenlik garantileri konusunda Bauer "Bu süre içinde iki ülkenin güvenlik garantilerinin olması önemli. Bu garantiler 5. madde ile aynı değil, çünkü her iki ülke de henüz üye olmadı. Hepimizin bildiği gibi Finlandiya ve İsveç ile güvenlik garantileri sağlamak için konuşup anlaşan ülkeler var" diye konuştu.

"UKRAYNA'YA GEREKTİĞİ KADAR DESTEK VERECEĞİZ"

Rusya'nın saldırısına uğrayan Ukrayna'daki durumu görüştüklerini de söyleyen Bauer "Ukrayna halkının tamamının özgürlükleri için savaşma isteğini takdirle karşılıyoruz. Ukrayna, Rus işgalini asla kabul etmeyecektir. NATO da Ukrayna'ya ne kadar gerekirse o kadar destek vermeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

"RUSLARA KARŞILIK VERMEYE HAZIRIZ"

Orgeneral Tod Wolters ise kendi komutasında 42 bin asker, yüksek hazırlık seviyesinde 120 savaş uçağı ve 20 savaş gemisinin herhangi bir duruma karşılık vermeye hazır olduğunu kaydetti. Rusya ile gerginlik sebebiyle kara kuvvetlerini 10 kat, hava unsurlarını yüzde 50 artırdıklarını söyleyen Wolters, ülkesi ABD'nin Ukrayna'ya 4 milyar dolarlık askeri yardım yaptığını, Ukrayna ordusunu eğittiğini aktardı. Wolters, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov arasında Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından sonra yapılan ilk telefon görüşmesinin sorulması üzerine, diplomatik çabaların öne çıkmasını arzu ettiklerini söylemekle yetindi.

Biden'den İsveç ve Finlandiya açıklaması: NATO üyeliğini güçlü bir şekilde destekliyoruz ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye’nin veto ettiği Finlandiya ve İsveç ile dikkat çeken açılamalarda bulundu. Biden iki ülkenin de NATO’ya üyeliğini güçlü şekilde desteklediğini dile getirdi.

NATO'dan Türkiye açıklaması: Güvenlik endişelerini gidermeliyiz NATO Genel Sekreteri Stoltenberg "NATO'da anlaşmazlık olması yeni değil, sorunlar çözülür, Türkiye ile de diyalog halindeyiz" açıklamasında bulundu. Finlandiya'dan da NATO'ya üyelik başvurularına Türkiye'nin karşı çıkmasına ilişkin tartışmayı Başbakan Marin cevap verdi ve "sakince ve yanlış anlaşılmaları düzelterek" ele almaları gerektiğini belirterek, "Her sorun ve tartışma, iyi niyetle çözülebilir." dedi.

NATO ülkelerinin genelkurmay başkanları toplandı Belçika’nın başkenti Brüksel’de NATO ülkelerinin genelkurmay başkanları, Askeri Komite Toplantısı’nda bir araya geldi.