Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı, bugün öğle saatlerinde 4 askerimizin Pençe-Kilit harekatı bölgesinde şehit olduğunu, 3 askerimizin ise ağır yaralandığını duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından ağır yaralı olan askerlerimizden ikisinin daha şehadet haberi geldi. Yürekleri yakan acı haberlerin ardından, şehit olan 5 kahramanın birlikte çektirdikleri son fotoğraf karesi ortaya çıktı.

5 KAHRAMAN AYNI KAREDE

Şehit askerlerin şehadet haberi ailelerine verilirken askerlerin 5'inin aynı karede yer aldığı paylaşıldı. Fotoğrafta soldan sağa Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli, Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan, Piyade Teğmen Abdulkadir Güler, Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay ve Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya yer alıyor.

BAKAN AKAR İNCELEME İÇİN BÖLGEDE

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Pençe Kilit operasyonunda teröristlerin hain saldırısında üç askerin şehit olmasının ardından bölgedeki karadan ve havadan operasyonların devam ettiği öğrenildi ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınır hattına gitti.

YARALI ASKERLERDEN İKİSİ ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığı, bugün öğle saatlerinde 4 askerin şehit olduğunu, 3 askerin ise ağır yaralandığını duyurmuştu. Bir acı haber daha geldi ve ağır yaralı askerlerimizden birinin daha şehit olduğu açıklandı. Toplamda 5 kahraman askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz ise yaralandı. Bakanlık tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 24 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada, ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan kahraman silah arkadaşımız P.Tğm. Abdulkadir Güler, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

TERÖRİSTLER MAĞARADA SIKIŞTIRILDI

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, çatışmanın ardından bölgedeki operasyonlara hız verildi. Yoğun yağış ve sis ile yer yer kum fırtınasına rağmen devam eden operasyonlar sırasında komandolar bir grup teröristi bir mağarada sıkıştırdı. Mağara çevresinde çatışmaların devam ettiği belirtildi.

7 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız teröristleri cezasız bırakmadı, bırakmayacak! Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olan 7 PKK/YPG'li terörist komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

Pençe-Kilit'ten acı haber! Şehit sayısı 5'e yükseldi, 2 askerimiz yaralı Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 24 Mayıs 2022 tarihinde 5 askerimiz çıkan çatışmada şehit oldu, 2 asker ise yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı şehit olan kahraman askerlerimizin kimliklerini paylaştı.

Pençe-Kilit bölgesinde operasyon: Teröristler mağarada sıkıştırıldı Pençe-Kilit Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada 4 asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 5 askerin şehit edildiği saldırının ardından başlatılan operasyonda bir grup terörist mağarada sıkıştırıldı. Mağara çevresinde çatışmaların devam ettiği belirtildi.