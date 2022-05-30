Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Verilere göre son 24 saatte 133 bin 352 Covid-19 testi yapıldı, 908 kişinin testi pozitif çıktı, 4 kişi vefat etti, iyileşenlerin sayısı ise 1.005 oldu.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 728 bin 185 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Bakan Koca: Türkiye'nin ilk Covid-19 servisi yoğun bakım kapılarını kapattı Vaka sayısının 1000'in altına düşmesinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca alınan yeni kararı sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Koca, "Türkiye'nin ilk karantina ve pandemi hastanesi olan Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Covid-19 servis ve yoğun bakım alanları artık ihtiyaç kalmadığı için kapatıldı" dedi.

İstanbul’da havası kirli olan ilçelerde Covid-19 ölümleri daha fazla İstanbul’da hava kirliliğinin yüksek olduğu bazı ilçelerde koronavirüse bağlı ölümlerin daha fazla olduğu bildirildi. Hava kirliliği konusunda öne çıkan ilçeler ise Bağcılar, Tuzla ve Esenyurt olarak sıralandı.