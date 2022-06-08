Türkiye Gazetesi

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) hakkında "Biz sosyal politikalara seçim öncesi diye bakmıyoruz. Sadece seçim odaklı değil, sahada beklentiler odaklı yolumuza devam ediyoruz. Bakan Bey masada dedi. Muhakkak bir yol haritası vardır diye düşünüyorum." diyen Sarıeroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamasına dikkat çekti.

Bakan Bilgin önceki akşam gündemdeki 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulunmuş, ''EYT de önümüzde duruyor'' demişti. Ek gösterge 5 milyon 300 bin memur ve emeklisini kapsayacak şekilde genişletilmiş ve tüm memurların göstergelerinde 600 puan artış olacağı bilgisi son kabine toplantısının ardından müjde olarak açıklanmıştı.

Sırayla konuları ele aldıklarını işaret eden Bilgin, "Tüm sosyal meseleleri görev alanı sayıyoruz. EYT de önümüzde duruyor. Onda da mesafe katettiğimiz, dosyayı açtığımız zaman kamuoyuyla paylaşacağım." demişti.

ASGARİ ÜCRETE DÜZENLEME GELECEK Mİ?

Sene başından bu yana tartışılan asgari ücrete ek zam konusuna da değinen Sarıeroğlu, "Bu konu yasal düzenleme ile belirlenmiş hususlar, nasıl toplanacağı belirlenmiş. Bu konuyla alakalı değişik bir durum olursa Çalışma Bakanımız tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Ağzımızdan çıkacak herhangi bir yanlış kelime birçok kişiyi beklentiye sokabilir. Doğru bilgilendirmenin esas olduğuna inandığım için bu konuda çalışma yapan kişi Çalışma Bakanımız bu konuyla ilgili bir ilerleme olduğu taktirde onun tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır diye düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

BAKAN BİLGİN TEMMUZ AYINA İŞARET ETTİ

Öte yandan konuya ilişkin Bakan Bilgin'de 'Enflasyona karşı emekçilerimizi koruyacağız. Dolayısıyla önümüzde temmuz ayında biliyorsunuz sadece enflasyon farkı değil emekçilerin karşılaştıkları bu enflasyon tahribatına karşı daha kapsamlı korunmasını sağlayacak düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Kamu çalışanları, memurlar, işçilerimizle değil aynı zamanda emeklilerimizle ilgili hazırlıklarımız var. Onları da koruyacağız. Onlara karşı da sorumluluğumuz var” diye konuşmuştu.

MÜSİAD Başkanı Asmalı’dan asgari ücret çağırısı: Vatandaşın alım gücü düştü, mutlaka zam yapılmalı Yüksek enflasyon oranlarına dikkat çeken MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, asgari ücretin yükseltilmesi gerektiğini belirterek "Enflasyonda düşüş olmadıkça verilen zamlar da anlamsız kalıyor.” açıklamasında bulundu.

AK Partili Mehmet Özhaseki'den asgari ücrete zam açıklaması AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, emekli ve asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu. Özhaseki, önümüzdeki günlerde güzel haberlerin gelebileceğini söyledi.

Asgari ücretli ve emekliye zam sinyali... Vatandaşın geliri artacak "Ücretliler başta olmak üzere, her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak, aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz. İnşallah yıl sonuna daha güçlü gireceğiz. Bundan kimsenin endişesi olmasın."