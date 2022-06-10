Türkiye Gazetesi

Hain terör örgütü PKK/YPG'nİn hain planlarında ve düzenlediği saldırılarda çocukları kullandığı belgelerle resmen ortaya çıktı. Hain örgütün gittikleri köylerde veya şehirlerde çocuk yaştakileri zorla götürerek kaçırıyor. Diyarbakır anneleride buna verilecek en iyi örneklerden biri. Yaklaşık bin günü aşkın süredir hain terör örgütü tarafından kaçırılan çocuklarının yolunu gözleyen anneler HDP binalarının önünde evlat nöbeti tutuyor. Acılı anneler kaçırılan çocuklarının dönmesi, teslim olması için çağrı yapıyor. Katil terör örgütünün ise çocukları kaçırması durumu görnütlerle belgelendi.

Suriye-Türkiye sınırındaki Aynularab bölgesinde bulunan sözde şehitlikte yer alan mezar taşlarındaki yazılar ve doğum tarihleri hain örgütün saldırı ve planlarında çocukları kullanıp öne sürdüğü gözler önüne serildi. Katil örgütün sözde şehitliğinde, Arapça ve Kürtçe mezar taşlarındaki bilgilerden çocuk yaşta olanların kayıtları dikkati çekiyor.

YAŞLARI 14-17 ARASINDA

YPG/PKK'nın sözde bayraklarının asılı olduğu görülen mezarlıkta, 14-17 yaş arasında öldüğü anlaşılan kimseler bulunuyor.

Bunlardan bazılarının bilgileri şöyle:

- M. M. ((Doğum (D): 1999- Ölüm (Ö): 11.11.2013))

- N. H. (D: 1999- Ö: 03.09.2014)

- S. H. B. (D:1998- Ö: 22.03.2014)

- O. Ş. M. (D:1997- Ö:08.07.2014)

- E. E. (D:1997 - Ö:08.07.2014)

- E. C. (D: 1998 - Ö: 02.01.2015)

ABD'DEKİ BİR RAPOR GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Terör örgütü YPG/PKK'nın çocukları savaştırması, ABD Dışişleri Bakanlığının 26 Haziran 2020'de yayımladığı "2020 İnsan Kaçakçılığı Raporu"nda da yer almıştı. Raporda, "YPG, Suriye'nin kuzeybatısındaki sığınma kamplarından 12 yaşındaki kız ve erkek çocuklarını bile zorla silah altına almaya ve kullanmaya devam etti." ifadesine yer verilmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, 16 Ocak 2020'de yayımladığı raporda, YPG/PKK'lı teröristlerin, Suriye'de çocukları "savaşçı" olarak kullandığına dair yeni bulguları paylaşmıştı.

TÜRKİYE NOTA VERDİ ANCAK ÖNÜNE GEÇİLEMEDİ

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "silahlı çatışmalarda çocuklar" konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba, 29 Haziran 2019'da, BM Cenevre Ofisi'nde bir araya geldiği YPG/PKK elebaşlarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile "örgütün bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması için" hazırlanan eylem planına resmi törenle imza atmıştı. Türkiye, BM'ye konuyla ilgili protesto notası vermişti.

Ancak bu tarihten sonra da örgütle ilgili görsellerde çocuk yaştakiler dikkat çekmeye devam etmişti.

Görüntüler Münbiç'ten! ABD'nin TOW tanksavarları YPG/PKK’lıların elinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın harekat sinyalinin ardından Tel Rıfat ve Münbiç'te kamufle olmaya çalışan PKK/YPG tünel kazıp silah saklamaya başlamışlardı. Son olarak bölgedeki bayrak ve flamaları da indiren teröristlerin Cerablus yönünü gözetlediği, cephe hattındaki örgüt unsurlarının elinde ise Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine namluları dönük ABD yapımı tanksavarların bulunduğu görüldü.

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