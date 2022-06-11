Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Ankara’da meydana gelen sağanak yağış sonrası Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) güncel duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Özellikle Çankaya ilçesindeki yağışların etkili olduğunu kaydeden Bakan Yardımcısı Çataklı, “Bugün öğleden sonra özellikle saat 14.30’dan itibaren Ankara’da yoğun yağışlar ve fırtına etkili oldu. Özellikle Altındağ, Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak ve Gölbaşı ilçelerimizde yoğun ihbarlar da geldi. Özellikle Çankaya ilçemizde metrekareye 28 kilogram yağış düştü saat 14.30’dan sonra” dedi.

1 KİŞİ SEL SULARINA KAPILDI

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ankara’da yaşanan sağanak yağış kaynaklı 2 bin 217 ihbar yapıldığını belirtti. Çataklı, Altındağ Tatlar Mahallesi yakınlarında bir vatandaşın sel sularına kapıldığına dair ihbar ulaştığını açıklayarak şunları söyledi: "Toplam olarak il genelinde bin 939’u 112 üzerinden itfaiyeye olmak üzere il AFAD’a 278 olarak toplam 2 bin 217 ihbar yapıldı. Bunlar çoğunlukla su baskını, ağaç devrilmesi, çatı uçması, araç zarar görmesi gibi insan mahsur kalmaları da oldu içlerinde. Burada kritik bir konumuz var. Altındağ ilçemizin Tatlar Mahallesi yakınlarında bir vatandaşımızın maalesef sel sularına kapıldığına dair bir ihbar ulaştı. Bunun için de AFAD’dan 21 personelimiz, JÖAK’tan da 23 personelimiz olay yerine intikal etti ve arama çalışmalarını başlattılar. Halen devam ediyor. Kısmi bir yağış da var o bölgede ama arama çalışmalarının başında da Ankara İl AFAD Müdürlüğümüz var. O duruma vaziyet ediyor. Yani bir vatandaşımızın kayıp olduğuna dair bir bilgimiz var. Arama çalışmalarımız devam ediyor.”

3 YARALI VAR

Vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Çataklı, CMAS’ın (Commercial Mobile Alert System) Kırıkkale’de de uygulandığını anlatarak, “40 yerleşim yerinde, Ankara ve çevresinde yağışlar etkili oldu. SAKOM’a ulaşan bir yaralı haberi yok ancak SAKOM kayıtlarına eğer ambulanslar ile taşınırsa başlangıçta bilgi giriliyor. Kendi imkanlarıyla veya başka şekilde hastanelere müracaat etmiş hafif 3 yaralı da var. Ama hayati tehlikeleri yok. Trabzon’da 2 Haziran’da bir tatbikat yapmıştık. Orada da bütün operatörler üzerinden CMAS sistemiyle bir uyarı mesajı gönderme uygulamasını denemiştik. Bugün Ankara’da etkili olan yağışlar sonrasında bu sistemi yağışların Ankara’dan sonra da devam edeceği istikamet olan Kırıkkale ilimizde denedik, uyguladık. Bütün operatörler üzerinden vatandaşlarımıza sesli bir uyarı mesajını sistem üzerinden gönderdik” ifadelerini kullandı.

ALTINDAĞ'DA 1 KİŞİ SEL SULARINA KAPILDI

Altındağ'da bir vatandaş sel sularına kapılarak kayıplara karıştı. Başkent'in Altındağ ilçesi Tatlar Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, selin geldiğini gören 27 yaşındaki bir vatandaş aracından inerek selden kurtulmaya çalıştı. Akıbeti belli olmayan vatandaş için arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Gündüz geceye döndü! Yağış ve fırtına Ankara'yı esir aldı Son dakika haberi: Ankara'da yoğun yağış başladı. Çankaya, Etimesgut, Yenimahalle, Sincan ilçelerinde dolu ve sağanak yağış başladı.

