Türkiye Gazetesi

Terö örgütü PKK/YPG'ye Suriye'nin kuzeyinde göz açtırılmıyor. Bugün öğle saatlerine doğru MİT tarafından terör örgütü PKK’nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Suriyeli terörist Hüseyin Şibli’yi Irak’ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirilmişti. Bunun ardından Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazılrığında olduğu tespit edilen 4 hain PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlara devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi."

Teröristler için kaçınılmaz son! MSB duyurdu: 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi MSB: Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

MSB duyurdu: 1 Ocak'tan bu yana 425 PKK'lı öldürüldü Milli Savunma Bakanlığı, 2015'ten bu yana 34 bin 950 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade etti. Irak'ın kuzeyindeki Pençe serisi ile PKK'ya ağır darbe indiren TSK, 1130 teröristi öldürdü. MSB, 1 Ocak'tan bu yana ise 425 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü kaydetti.

MSB açıkladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.