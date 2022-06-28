Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için İspanya'ya gitti. Başkan Erdoğan'ın bulunduğu uçak Madrid'e indi.

DÜNYA LİDERLİYLE GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği İspanya'nın başkenti Madrid'de ikili temaslarda bulunacak.

Erdoğan'ın, Madrid'deki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, IFEMA Kongre Merkezinde, bazı müttefik ve ortak ülke liderleriyle görüşmesi bekleniyor.

İSVEÇ-FİNLANDİYA-NATO VE TÜRKİYE ARASINDA 4'LÜ ZİRVE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya gelmesi planlanıyor.

Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katılımıyla NATO-Türkiye-İsveç-Finlandiya dörtlü görüşmesinde bulunacak.

Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik tehdit ve meydan okumalar karşısında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak zirvede, Rusya-Ukrayna savaşının İttifak'a yansımaları değerlendirilecek ve bu kapsamda NATO'nun caydırıcılık ve savunma yapılanması gözden geçirilecek.

Zirvede, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurularının görüşülmesi ve İttifak'ın gelecek çalışmalarına rehberlik edecek yeni Stratejik Konsept belgesinin onaylanması da gündemde olacak.

Son dakika: ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı açıkladı: Erdoğan-Biden görüşmesi yarın Son dakika: ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın yapacağı görüşmesinin yarın gerçekleşeceğini duyurdu. Ayrıca Erdoğan Madrid'e hareket etmenden önce yaptığı açıklamada, Biden ile görüşmesinde F-16 meselesinin hala masada olduğunu söyledi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesinde Türkiye-ABD ilişkileri, bölgesel konular ve NATO Zirvesi'ne dair değerlendirmelerde bulunuldu.

Son dakika: Erdoğan'dan NATO öncesi önemli mesajlar: İsveç ve Finlandiya üyelik istiyorsa PKK'ya mani olmalı Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Madrid'e gitmeden önce Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusuna ilişkin "İlgili ülkelerin liderleriyle yüz yüze görüşerek duruşumuzu ve kararlılığımızı ileteceğiz" dedi. Diğer yandan ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşme isteğine ilişkin talebi olduğunu duyuran Erdoğan bu görüşmede PKK'ya yaptıkları silah yardımı ve Yunanistan'a yığınak yapmalarının gündeme geleceğini aktarırken F-16 konusundaki oyalamanın da konuşulacağını belirtti.

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