Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU | ANKARA

Meclis açıkken her hafta sonu seçim bölgelerine gidip şehirlerinde köyleri ve ilçeleri dolaşıp, hafta başı tekrar Ankara’ya dönen milletvekillerinin haftalık mazot masrafı 4-5 bin lirayı buluyordu. Bilinenin aksine araçlarında kullandıkları akaryakıtı kendi ceplerinden ödediklerini belirten milletvekilleri, eskisine nazaran seçim bölgelerine daha az gitmeye başladıklarını kaydediyor.

Bazı milletvekilleri “Her hafta gittiğimiz seçim bölgelerimize artık iki haftada bir gitmeye başladık. Bir haftayı pas geçiyoruz” diyerek akaryakıt fiyatlarından dert yanıyor. Bazı milletvekilleri ise akaryakıt giderlerini azaltmak için seçim bölgelerine gittiklerinde, daha az ziyaret yaparak, benzinden tasarruf etmeye çalıştıklarını dile getiriyor.

MAKAM VARSA PARASI MECLİS’TEN

Bu arada TBMM’de veya partilerin genel merkezinde yöneticilik görevi bulunan milletvekillerinin araç ve ulaşım giderleri bulundukları göreve göre ya parti tarafından ya da Meclis tarafından karşılanıyor. Meclis’te bu kapsamda komisyon başkanlığı, grup başkan vekilliği ve Meclis Başkanlık Divanında görevi olan milletvekillerinin araç giderleri TBMM tarafından, genel başkan yardımcısı olanların giderleri ise partilerin bütçelerinden ödeniyor.

DÜĞÜNLER BAŞLADI, MASRAF ARTTI

Düğün mevsiminin başlaması ile birlikte milletvekillerinin masrafları da katlandı. Gelen düğün davetlerine en az bir çeyrek altın götürdüklerini belirten milletvekillerinden bazıları, bu sebeple 5-6 ay önceden altın almaya başladığını dile getirdi. Hem iktidar hem muhalefet milletvekilleri “Haftada en az 5-6 düğün daveti geliyor. Altın fiyatı bu kadar artmamışken, mümkün olduğu kadar hepsine katılmaya çalışıyorduk. Şimdi birine gitsen diğerine gitmesen olmuyor. Hepsine gitmeye kalksan çeyrek altın alsan bir çeyrek altın bin 600-1.700 lira. Beşdüğüne gitsen 8-9 bin lira haftalık altın masrafı çıkıyor. Doğu ve Güneydoğu’da milletvekilliği yapıyorsan, çeyrek de yetmiyor en az yarım altın götürmek gerekiyor” görüşünü dile getiriyor

Vekillerden gece yarısı operasyonu TBMM'de gece yarısı verilen son dakika önergesi ile emekli vekillerin maaşı, memur maaş katsayısına bağlanarak 40 bin liraya çıktı. Çifte maaşlılar ise 100 bin liraya yakın para alacak.