Türkiye Gazetesi

Şişli'de aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden scooterlı kadının isminin Dilara Gül ve aynı zamanda dansçı olduğu öğrenildi. Gül'den geriye dans ettiği sırada çekilen görüntüleri kaldı.

Kaza saat 00.10 sıralarında Şişli Halaskargazi Mahallesi Halaskargazi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 PR 0653 plakalı aracıyla aracıyla seyir halinde olan H.A. isimli şahıs, elektrikli scooter kullanan Dilara Gül (23) isimli kadına çarptı.

Genç kadın çarpmanın şiddetiyle yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dansçı olduğu öğrenilen Dilara Gül, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Taksim İlkyardım Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü H.A. ise gözaltına alındı. H.A.'nın, “taksirle öldürme” suçundan adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

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