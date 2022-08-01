Türkiye Gazetesi

Yunanistan yine Türkiye’ye konuşuyor. Mersin Taşucu limanında son hazırlıkları yapılan Türkiye’nin 4’üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han dün denize açılarak KKTC ile Mersin arasına demirledi. Bu gelişme gemiyi 9 Ağustos’ta bekleyen Rum ve Yunan ikilisi için soğuk duş etkisi yaparken Yunan medyası haberi manşetten duyurdu.

YUNAN’IN GÖZÜ ABDÜLHAMİD HAN’IN ÜZERİNDE

Komşu basını bu gelişme sonrası Yunan ordusunun teyakkuza geçtiğini ve gemiyi yakından takip ettiğini yazdı. CNN Greece bu gelişme üzerine Atina'nın teyakkuz halinde olduğunu ve hükümetin her türlü olasılığa karşı hazırlık yaptığını duyurdu. Ta Nea gazetesi bu gelişmeyi 'Türkiye'nin tehlikeli yanlışları' başlığı ile manşetten gördü. Bir başka Yunan gazetesi Kathimerini ise Ankara'nın sondaj gemisi ile siyaset yaptığını öne sürdü. Gazetenin İngilizce edisyonunda yer alan haberde geminin hedefinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağının altı çizildi.

TÜRKİYE’NİN AÇIKLAMASI ÜZERİNE TOPLANILDI

Aynı haberde 'Ancak geminin Kıbrıs'ın kuzeyinde petrol ve doğal gaz rezervleri açacağı bir sır değil' ifadesine yer verildi. Enerji Bakanı Fatih Dönmez’in 9 Ağustos’ta Doğu Akdeniz’de göreve başlayacak” açıklamasının ardından, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Perşembe günü Kıbrıs Rum yönetimine gelerek Rum lider Nikos Anastasiadis’le özel toplantı yapmıştı.

RUM KESİMİ ALARM VERDİ

Abdülhamit Han’ı, uydu üzerinden deniz seyrüsefer bilgileri veren sitelerden takip eden Yunan ve Rum medyası dün sabah da alarm haberleri vermeye başlamıştı. Yunan donanmasının da aynı yöntemle gemiyi takip ettiğini belirten Yunan medyası, “Yeni bir Türk oyunu mu, gemi limandan ayrıldı, Kıbrıs’a mı geliyor?” sorularını sordu.

“ABDÜLHAMİD BİR ADIM ATTI, HOP OTURUP HOP KALKTILAR”

Geçen hafta Mersin Taşucu’na giderek Abdülhamid Han önünde, 'Doğu Akdeniz’de, Mavi Vatan’da haklarımızı koruyacak gemi, son hazırlıklarını yapıyor' diye konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hürriyet’e verdiği demeçte 1 Ağustos (bugün) tarihinin önemine dikkat çekti ve '1 Ağustos, Osmanlı'nın 1571’de Kıbrıs’a fethetmesi, Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 1958’de kurulması ve 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan sonra KKTC’de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 1976’da kurulmasının yıldönümü. Aynı güne denk gelen bu 3 tarihi olayı KKTC, Toplumsal Direniş Bayramı olarak kutluyor. Abdülhamid Han nereyi kazacak merak etmeye devam etsinler, yakında öğrenirler. Abdülhamid bir adım attı, hop oturup hop kalktılar. Bayram hediyemiz olsun' dedi.

Atina'yı telaş sardı: Yunanistan'ın Abdulhamid endişesi Yunan basını Türkiye’nin sondaj gemisi Abdulhamid Han’ı merak ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in Türkiye’nin yeni sondaj gemisi Abdülhamid Han ile ilgili “9 Ağustos’ta Mersin’den ilk görev yerine uğurlayacağız” açıklaması sonrası Yunan basınında geniş yer buldu.