Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 23. yılı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti 17 Ağustos 1999 Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, aradan geçen 23 yıla rağmen acıları hiç dinmeyen yakınlarının hüznünü yürekten paylaşıyorum. Bir daha aynı trajedilerle sınanmamak için yürüttüğümüz çalışmalara kararlılıkla devam edeceğiz.

Erdoğan, Malezya Kralı Şah'a Devlet Nişanı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'a Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı tevcih edildi. Sultan Abdullah Şah da Erdoğan'a Malezya En Yüksek Ulusal Taç Nişanı'nı verdi.

Tedavi sürecinde yakından ilgilenmişti: Hakan Taşıyan’dan Erdoğan’a karşılama AK Parti’nin 21’inci kuruluş yıl dönümü dün kutlandı. Program öncesi Ankara'ya gelen Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı havalimanında karşılayanlar arasında sürpriz bir isim vardı. Bir dönem çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gören şarkıcı Hakan Taşıyan, tedavi sürecinde kendisine destek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ı partililerle birlikte havaalanında karşıladı.