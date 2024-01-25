9 ilde DEAŞ operasyonu, çok sayıda gözaltı var
Terör örgütlerine yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. Dokuz İlde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KAHRAMANLAR-46” operasyonlarında 28 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda yapılan aramalarda çok miktarda döviz ve Türk Lirasına da el konuldu.
Emniyet birimleri peş peşe yaptığı operasyonlarla, terör örgütlerine göz açtırmıyor. Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. 9 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı baskın düzenlendi, 28 kişi yakalandı.
ÇOK MİKTARDA DÖVİZ VE TÜRK LİRASINA EL KONULDU
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Sakarya, Denizli, Ankara, Adana, Düzce, Bursa, Gaziantep, İstanbul ve Yalova’da DEAŞ terör örgütüne yönelik "Kahramanlar-46" operasyonları gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında, 28 kişi gözaltına alındı, çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konuldu.
"GECE GÜNDÜZ DEMEDEN OPERASYONLAR DÜZENLİYORUZ"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı. Yerlikaya paylaşımına, "Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilince kadar kararlılıkla devam edecek" notunu düştü.
Kaynak: Türkiye Gazetesi