Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Çengel-6 operasyonunda 2 kişi suç üstü yakalandı: 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Samsun’da kaçak ve sahte alkol üretimi için kullanılan etil alkol ticaretinin engellenmesine yönelik düzenlenen "Çengel-6" operasyonunda 2 kişi suç üstü yakalandı. Operasyonda ayrıca 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi.

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Güvenlik güçlerinin suç ve suç yapılanmalarına yönelik mücadelesi sürüyor. Bu kapsamda sahte alkol üreterek halk sağlığına ciddi zarar veren kaçakçılara geçit verilmiyor.

    Son olarak Samsun’da kaçak ve sahte alkol üretimi için kullanılan etil alkol ticaretinin engellenmesine yönelik düzenlenen "Çengel-6" operasyonunda 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi.

    BAKAN YERLİKAYA'DAN KARARLILIK MESAJI

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşımızın can güvenliği ve sağlığı için alkol kaçakçılarına ve sahte alkol üretimi yapanlara karşı operasyonlarımız da artarak devam edecek." ifadesini kullandı.

    Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda Atakum'da bir tırdan başka bir araca etil alkol aktaran 2 kişinin suçüstü yakalandığını belirten Yerlikaya, operasyonda ele geçirilen 1 ton 56 litre etil alkolle yaklaşık 4 tonluk kaçak ve sahte alkol üretiminin önüne geçildiğini kaydetti.

    GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

    Yerlikaya, operasyona ilişkin görüntüleri de paylaşarak operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik etti.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    KaçakçıSahte AlkolSamsunOperasyonAli Yerlikaya
    Haberler > Gündem > Çengel-6 operasyonunda 2 kişi suç üstü yakalandı: 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    PKK'ya ağır darbe! Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 14 terörist öldürüldü - GündemFırat Kalkanı bölgesinde 14 terörist öldürüldüAntalyalılar şaşkın! Termometre 17 dereceyi gösteriyordu, sokaklar bembeyaz oldu - GündemAntalyalılar şaşkın! Termometre 17 dereceyi gösteriyordu, sokaklar bembeyaz olduFatih Selek yazdı: Sözcü o haberi niye yaptı? - GündemSözcü o haberi niye yaptı?Sosyal medyada viral olmuştu, drone videosunun aslı ortaya çıktı - GündemDrone videosunun aslı ortaya çıktıMuş'ta yoğun kar ve tipide mahsur kalan 22 araçtaki 69 kişi kurtarıldı - GündemYoğun kar ve tipide mahsur kalan 22 araç kurtarıldıZonguldak’ta faciadan kıl payı dönüldü! Dev kaya parçaları yola düştü - GündemZonguldak’ta faciadan kıl payı dönüldü! Dev kaya parçaları yola düştüİstanbul'da göçmen kaçakçılarına Kalkan-10 operasyonu: 9 kişi yakalandı - GündemGöçmen kaçakçılarına geçit yok: Çok sayıda kişi yakalandıKaraköy’de can panzarı! Vapurdan dengesini kaybedip denize düştü - GündemKaraköy’de can panzarı! Vapurdan dengesini kaybedip denize düştüVan'da deprem oldu! Çevre illerden de hissedildi - GündemVan'da deprem oldu! Çevre illerden de hissedildiUlaşıma hava engeli! İDO ve BUDO seferleri iptal edildi - GündemUlaşıma hava engeli! İDO ve BUDO seferleri iptal edildi
    Sonraki Haber Yükleniyor...