Çengel-6 operasyonunda 2 kişi suç üstü yakalandı: 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi

22 Ocak 2024 10:20 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 10:20

Güvenlik güçlerinin suç ve suç yapılanmalarına yönelik mücadelesi sürüyor. Bu kapsamda sahte alkol üreterek halk sağlığına ciddi zarar veren kaçakçılara geçit verilmiyor.

Son olarak Samsun’da kaçak ve sahte alkol üretimi için kullanılan etil alkol ticaretinin engellenmesine yönelik düzenlenen "Çengel-6" operasyonunda 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN KARARLILIK MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşımızın can güvenliği ve sağlığı için alkol kaçakçılarına ve sahte alkol üretimi yapanlara karşı operasyonlarımız da artarak devam edecek." ifadesini kullandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda Atakum'da bir tırdan başka bir araca etil alkol aktaran 2 kişinin suçüstü yakalandığını belirten Yerlikaya, operasyonda ele geçirilen 1 ton 56 litre etil alkolle yaklaşık 4 tonluk kaçak ve sahte alkol üretiminin önüne geçildiğini kaydetti.

GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Yerlikaya, operasyona ilişkin görüntüleri de paylaşarak operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik etti.