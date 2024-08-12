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9 kişi can vermişti... Ankara Polatlı'da kaza yapan otobüsten son görüntüler

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Cuma günü Ankara'nın Polatlı ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsü köprü ayağına saplanmış, korkunç kazada 9 kişi hayatını kaybetmişti. Kazadan önce muavinin çektiği görüntüler ortaya çıktı.

9 Ağustos günü Ankara’nın Polatlı ilçesinde Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait otobüs kaza yapmış, 9 kişi hayatını kaybetmiş ve 27 kişi yaralanmıştı. Kazadan önce muavin hareket halinde otobüs şoförünü çektiği görüntüleri sosyal medyasında paylaştı.

Başka bir görüntüde de kaza yapan otobüsü aynı firmaya ait başka bir otobüste bulunan kişilerin çekerek sosyal medyasında paylaştığı görülüyor. Kazadan sonraki anlar ise çevrede bulunan bir vatandaşın kamerasına yansıyor.

9 kişi can vermişti... Ankara Polatlı'da kaza yapan otobüsten son görüntüler - 1. Resim

'KIZI NİŞANLIYDI, BİR AY SONRA DÜĞÜNLERİ VARDI'

Öte yandan, otobüs kazasında hayatını kaybeden vatandaşların yakınları konuştu.

Kazada ablası Fevzile Baydar’ı ve yeğeni Şuna Yaşar’ı kaybeden İsmail Bayram, yaptığı açıklamada vefat haberini internet üzerinden aldıklarını belirtti. Ablasının kızı Şuna Yaşar ile beraber öldüğünü ve geride bir kızı ile bir oğlunu bıraktığını ifade eden Baydar, “Kızı nişanlıydı, bir ay sonra düğünleri vardı. Damatta perişan, haberi alır almaz yolda geliyor” dedi.

9 kişi can vermişti... Ankara Polatlı'da kaza yapan otobüsten son görüntüler - 2. Resim

'OTOBÜSÜN ARKASINDA ARABAMLA SEYAHAT EDERKEN DENK GELDİM'

Kazada yengesi ve dayısının kızını kaybeden bir vatandaş ise, “Ben kendim olay esnasında oradaydım. Otobüsün arkasında arabamla seyahat ederken denk geldim. Ağrı arabası olduğu için bekledim yolda, sonra vefat haberini duydum. Acı hepimizin acısı. Türkiye’nin acısı” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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