Ankara'da otobüs köprünün ayağına saplandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ankara'nın Polatlı ilçesinde Eskişehir yönüne giden otobüs köprünün ayağına saplandı. Ankara Valisi Vasip Şahin kazada 9 ölü ve 26 yaralı olduğunu açıklarken, kazanın meydana geldiği güzergah trafiğe kapatıldı.

Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Ankara'nın Polatlı ilçesinde saat 05.00 sularında Eskişehir yönüne giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak köprünün ayağına saplandı.

OTOBÜSTE SIKIŞANLAR KURTARILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüste sıkışanları kurtardı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilirken kazanın meydana geldiği güzergah trafiğe kapatıldı.

ACI BİLANÇOYU VALİ AÇIKLADI

Ankara Valisi Vasip Şahin kazada 9 can kaybı, 26 yaralı olduğunu duyurdu.

TRT Haber'e konuşan Vali Şahin kazanın enkazında çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Fren izi yok, uyuma sonucu olabilir diye yorumda bulundu teknik arkadaşlar. İlerleyen saatlerde tam sebebi ortaya çıkarılacaktır. Otobüs şoförünün de ölen yolcular arasında olduğu bilgisi var" ifadelerini kullandı.