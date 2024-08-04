Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada yaralanan 14 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Erzincan'ın Refahiye ilçesi Kızıldağ mevkisi Gemecik köyü yakınlarında sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi.
ÇOK SAYIDA YARALI VAR
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı