Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Erzincan'ın Refahiye ilçesi Kızıldağ mevkisi Gemecik köyü yakınlarında sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.