Afyonkarahisar'da yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Yaşam Haberleri / Anadolu Ajansı
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Kusura köyü yakınlarında sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü ile yem yüklü kamyon çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI
Ekiplerin olay yerine intikal etmesiyle birlikte kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 9 kişi ise yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'da bulunan hastanelere kaldırılıyor.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Yaşam
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı