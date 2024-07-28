Afyon'da tır ile otomobil çarpıştı! Kazada bir aile yok oldu

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 28 Temmuz 2024 14:56 - Güncelleme: 28 Temmuz 2024 15:04 - Güncelleme:

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Afyonkarahisar'da tur ile çarpışan otomobilde anne ve baba olay yerinde 4 yaşındaki kızları ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Tır sürücüsü ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınacak.