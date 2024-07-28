Afyon'da tır ile otomobil çarpıştı! Kazada bir aile yok oldu
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Afyonkarahisar'da tur ile çarpışan otomobilde anne ve baba olay yerinde 4 yaşındaki kızları ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Tır sürücüsü ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınacak.
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi Akkonak köyü yakınlarında meydana gelen kazada, M.Z. (39) idaresindeki 06 AVS 07 plakalı otomobil, Akkonak köyü yakınlarında H.Ç'nin (40) kullandığı 34 KKZ 949 plakalı tırla çarpıştı. Kazan'ın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
ANNE-BABA OLAY YERİNDE, ÇOCUK HASTANEDE ÖLDÜ
Bölgeye gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsüyle eşi G.K.Z.'nin (33) hayatını kaybettiği, 4 yaşındaki kızları L.Z.'nin de ağır yaralandığını belirledi. Ambulansla Çay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk burada yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Tır sürücüsü H.Ç.'nin ise kaldırıldığı Bolvadin Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınacağı bildirildi. Kaza ile ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı