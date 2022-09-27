Türkiye Gazetesi

Kadir Mısıroğlu'nun oğlu Abdullah Sünusi Mısıroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 24 Eylül'de Mersin'de düzenlenen 'Ben Kadınım Umudun Adıyım' programında sarf ettiği sözlerle ilgili suç duyurusunda bulundu. Avukat Emir Akpınar ve Faruk Keleştimur tarafından yapılan suç duyurusunda, 'kişinin hatırasına hakaret' suçunun işlendiği belirtildi. Kadir Mısıroğlu, 5 Mayıs 2019 tarihinde vefat etmişti.

AKŞENER NE DEMİŞTİ

Akşener, söz konusu programda, "Atatürk'ün o mübarek anasının genelevde çalıştığını söyleyen bir şerefsize gereğini yapamadım, özür diliyorum. Sarayda ağırlandı o şerefsiz, sarayda ağırlandı o ahlaksız. Gereğini yapamadım, özür dilerim, özür" demişti.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener'den Tunç Soyer'in Osmanlı ile ilgili sözlerine tepki İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı bir televizyon programında, Tunç Soyer'in Osmanlı Devleti ile ilgili skandal sözlerine tepki gösterdi. 'Gerek yoktu.' diyen Akşener, ''İfadesi yanlış olmuş. Bu tür hüküm cümleleri halkı rahatsız eder. " ifadelerini kullandı.

Meral Akşener, Suriyeli sığınmacılar için tarih verdi: Memleketlerine kavuşturacağız Suriyeli sığınmacılarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "1 Eylül 2026'da, iktidarımızın 3'üncü yılının sonunda, tüm Suriyeli sığınmacıları memleketlerine kavuşturmuş olacağız" dedi.

Meral Akşener: Kadından imam olmaz, aday değilim İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir takım ziyaretlerde bulunmak için geldiği Nevşehir'de esnafla bir araya geldi. Akşener kendisine yöneltilen adaylık sorusuna: "Kadından imam olmaz, aday değilim" şeklinde cevap verdi