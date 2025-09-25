9'lu masanın derin mesajı: Kilit ülke Türkiye

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın da katıldığı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında düzenlenen Gazze konulu toplantı sonrası liderler olumlu mesajlar verdi. Türkiye ve ABD’nin yanı sıra Endonezya, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emîrlikleri, Ürdün, Pakistan ve Mısır’ı temsilen devlet veya hükûmet başkanlarının katıldığı toplantıda, Erdoğan ile Trump’ın yan yana oturması dikkat çekti.

ERDOĞAN'I EŞ DEĞER GÖRÜYOR

İki liderin yan yana oturmasını gazetemize değerlendiren Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Gazze toplantısına katılan ülkelere bakıldığında, İslam ülkeleri arasındaki potansiyeli en yüksek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Caşın “Bu toplantıda, Türkiye’nin de yer alması önemli bir ayrıcalık. Trump, Gazze konulu toplantının katılacağı 32 toplantı arasında en önemlisi olduğunu vurguladı. Toplantıda yuvarlak bir masa tercih edilmemiş ve bu kadar zengin Arap devleti varken Trump, Erdoğan’ı yanına alarak toplantı yapmıştır. Bu durum uluslararası dilde de diplomatik dilde de eşitlik kaidesine göre de denklik anlamına gelir. Trump, Erdoğan’ı dünya liderleri arasında kendisi ile eş değer olarak görüyor. Sorunun çözümünde Türkiye’den yardım istediğinin en büyük kanıtıdır” dedi.

TÜRKİYE'NİN PRESTİJİNİN GÖSTERGESİ

Türkiye’nin NATO’nun en önemli ordularından birine sahip olduğunu hatırlatan Caşın, Ankara’nın Gazze’de adalet talep ettiğinin altını çizdi. Türkiye’nin ABD’den almak istediği uçaklar sebebiyle Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilgi gösterildiğine yönelik eleştirilere de cevap veren Caşın şunları kaydetti:

Trump, Orta Doğu gezisinde 1,5 trilyon dolar karşılıksız yardım aldı. Türkiye, 40+40 savaş uçağı ve mühimmatını alacak, üstelik bunların montajının Türkiye’de yapılmasını isteyecek. Erdoğan ve Trump’ın birbirine denk, eşit olarak bir masanın oturduğu toplantı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında geldiği prestijin göstergesidir. O kare, Türkiye’nin barışın çözümünde kilit bir devlet olduğunu açıkça ortaya koymuştur.

TRUMP ANKARA'NIN ETKİSİNİN FARKINDA

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Cemalettin Taşkıran da Gazze için gerçekleştirilen toplantıya Türkiye’nin de davet edilmesinin oldukça önemli olduğunu söyledi. Taşkıran “Erdoğan ile yan yana oturan Trump, Türkiye’nin bu ülkelere askerî, ekonomik ve siyasi olarak toparlayacak güçte olduğunu biliyor. Araplar Osmanlıdan ayrıldıktan sonra birbirleri ile anlaşarak yaşadıklarını söylemek pek mümkün değil. Birçoğunun İsrail ile farklı ilişkileri var. Kendi başlarına birleşmeleri ve bir güç oluşturmaları mümkün değil, Trump Türkiye’nin Arap ülkeleri üzerindeki etkisinin farkında. Bu nedenle Türkiye’ye daha yakın ve farklı özenle yaklaşım içinde” diye konuştu.

YUNAN VEKİL: MESAJ VERİLMEK İSTENDİ

BM’deki Gazze zirvesi, Yunanistan’da da yankı buldu. Tarihî kareyi değerlendiren Yunan Milletvekili Angelos Syrigos “Asıl enteresan olan şey, Erdoğan’ın doğrudan Trump’ın yanında oturması. Sembolik olarak bu şeylerin önemi vardır. Mesaj verilmek istendi” dedi.

TRUMP LİDERLERE SÖZ VERDİ

ABD basını, Trump’ın Arap ve Müslüman ülkelerin liderlerine Gazze konulu toplantıda, İsrail’in Batı Şeria’yı ilhak etmesine müsaade etmeyeceği sözünü verdiğini iddia etti. Trump yönetiminin liderlere Gazze’deki savaşı sona erdirme planını özetleyen ve Batı Şeria’nın ilhakına karşı sözü de içeren bir kitap sunduğu öne sürüldü.