Abdest almaya bahçeye çıktı, sokak köpekleri hastanelik etti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde su kesintisi nedeniyle abdest almak için bahçeye çıkan kadın, 3 köpeğin saldırısına uğradı. Derin yaralar alan ve parmağı kırılan kadın ameliyata alındı.

27 Temmuz Pazar günü saat 19.45 sıralarında Suadiye Mahallesi'nde İSU'nun altyapı çalışmaları nedeniyle yaşanan su kesintisi üzerine abdest almak için bahçesindeki kaynak suyuna yönelen Gülsüm C., bu sırada köpeklerin saldırısına uğradı.

AMELİYATA ALINDI

Saldırı sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden derin yaralar alan ve parmağı kırılan Gülsüm C., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Hastanede iki gün tedavi gören Gülsüm C.'nin 4 saati aşan bir ameliyat geçirdiği öğrenildi.