Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Abdest almaya bahçeye çıktı, sokak köpekleri hastanelik etti

Abdest almaya bahçeye çıktı, sokak köpekleri hastanelik etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Abdest almaya bahçeye çıktı, sokak köpekleri hastanelik etti
Su Kesintisi, Köpek Saldırısı, Yaralanma, Kartepe, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde su kesintisi nedeniyle abdest almak için bahçeye çıkan kadın, 3 köpeğin saldırısına uğradı. Derin yaralar alan ve parmağı kırılan kadın ameliyata alındı.

27 Temmuz Pazar günü saat 19.45 sıralarında Suadiye Mahallesi'nde İSU'nun altyapı çalışmaları nedeniyle yaşanan su kesintisi üzerine abdest almak için bahçesindeki kaynak suyuna yönelen Gülsüm C., bu sırada köpeklerin saldırısına uğradı.

Abdest almaya bahçeye çıktı, sokak köpekleri hastanelik etti - 1. Resim

AMELİYATA ALINDI

Saldırı sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden derin yaralar alan ve parmağı kırılan Gülsüm C., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Hastanede iki gün tedavi gören Gülsüm C.'nin 4 saati aşan bir ameliyat geçirdiği öğrenildi.

Abdest almaya bahçeye çıktı, sokak köpekleri hastanelik etti - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye'nin en yaşlı kadınıydı! Hodi Gürkan hayatını kaybettiÇocuk sahibi olmak için gitti, hayatının şokunu yaşadı! Gerçeği hastanede öğrendi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Her iki araçtan bir lüks! 45 bin nüfuslu ilçe 200 binlere dayandı: Sadece 1 ay sürecek - GündemHer iki araçtan bir lüks! Sadece 1 ay sürecekYazın dolup taşan ilçe terk ediliyor! Kabus 25 Ağustos'a kadar sürecek - GündemYazın dolup taşan ilçe terk ediliyor!Uzmanlar Rusya'daki büyük depremi yorumladı! Bu büyüklükteki bir sarsıntı Türkiye'de olur mu? - GündemBu büyüklükteki bir sarsıntı Türkiye'de olur mu?Avrupa'dan gelip Türk ustalara emanet ediyorlar! 10 milyonluk araçların ilacını burada buldular - Gündem10 milyonluk araçların ilacını burada buldularTır bariyer girdi, Anadolu Otoyolu savaş alanına döndü - GündemTır bariyer girdi, Anadolu Otoyolu savaş alanına döndüBursa'daki orman yangını 5'inci gününde! Mücadele sürüyor - GündemBursa'daki orman yangını 5'inci gününde! Mücadele sürüyor
Sonraki Haber Yükleniyor...