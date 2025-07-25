Acılı anneyi "Seni de veledinin yanına gömeriz" diyerek tehdit etmişti! Kıskıvrak yakalandı

Canice katledilen Ahmet Minguzzi'nin annesi, eylem yaptığı sırada "Seni de o veledin yanına gömeriz" mesajıyla tehdit edilmişti. Emniyet, 16 yaşındaki şahsın kıskıvrak yakalandığını duyurdu.

Kadıköy'de Mattia Ahmet Minguzzi'nin katledilmesi sonrası yargıdan emsal karar çıkması için eylem yapan anne Yasemin aldığı tehdit mesajlarını göstermişti.

"SENİ O VELEDİN YANINA GÖMERİZ"

Mesajda "Seni de o veledin yanına gömeriz" ifadelerinin yer aldığı görülürken anne Minguzzi bir kez daha infaz yasasının değişmesi gerektiğini ifade etmişti. Bu olay tüm Türkiye'yi derinden sarsarken Emniyet Genel Müdürlüğü, anne Yasemin Minguzzi'yi tehdit eden şahsın yakalandığını duyurdu.

KISKIVRAK YAKALANDI

Emniyet, son gelişmeyi "GEREĞİ YAPILDI" diyerek duyurdu. Açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

Sosyal medya platformlarında, maktül M.A.M.’nin ailesine yönelik tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen H.Y.Ç. isimli yaşı küçük şüpheli şahıs yakalanmıştır. Şahıs, yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından 25.07.2025 tarihinde adli makamlara sevk edilmiştir."