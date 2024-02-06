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    • Acısına yürek dayanmaz, 11 evladı burada yatıyor

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Haber Merkezi
    - Güncelleme:
    Acısına yürek dayanmaz, 11 evladı burada yatıyor
    Deprem, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı - Haber Merkezi

    Kahramanmaraş merkezli depremlere Osmaniye'de yakalanan 80 yaşındaki Elife Çalışkan, 11 evladını kaybetmişti. Acılı anne özlemini mezarlıkta dindiriyor.

    Geçen sene tam da bugün sabah 4,17’de, 7,7’lik depremle sarsılan Kahramanmaraş, 85 milyonun yüreğine kor gibi düştü. İlk şoku atlatamadan birkaç saat sonra bu defa 7,6’lık deprem acımızı daha da katlandı. Binlerce bina yıkıldı, 11 şehrimiz enkaza dönüştü, 53 binden fazla insanımızı kaybettik. Sadece Türkiye değil dünya da depremleri ‘Asrın Afeti’ diye tanımladı. Devlet-millet el ele verip yaraları sarmak için seferber oldu. Sadece bir sene içinde on binlerce yeni konut depremzedelere teslim edildi. Bölgenin yerle bir olan ekonomisi tekrar ayağa kaldırıldı. 

    Acısına yürek dayanmaz, 11 evladı burada yatıyor

    BUNA YÜREK DAYANMAZ

    Çifte depremi Osmaniye’de yaşayan Elife Çalışkan (80), 11 evladını enkazda kaybetmenin acısını felaketin birinci yılında kabirlerinin başında tekrar yaşadı. İki oğlunu, gelinlerini ve yedi torununu Kahramanmaraş depreminde toprağa veren gözü yaşlı anne, her hafta gittiği mezarlıkta özlemini dindirmeye çalışıyor.

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Haber Merkezi
    Deprem
    Haberler > Gündem > Acısına yürek dayanmaz, 11 evladı burada yatıyor
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