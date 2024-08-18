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Açtığı su kuyusu sonu oldu! Ayağı takılan genç 40 metreden düştü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Açtığı su kuyusu sonu oldu! Ayağı takılan genç 40 metreden düştü

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'de yaşayan 30 yaşındaki Eray Yıldırım, ayağı takılınca açtıkları suyu kuyusuna düştü. Arkadaşları tarafından 40 metrelik kuyudan çıkarılan genç hayatını kaybetti.

Olay, Erdemli ilçesinde bağlı Dağlı Mahallesi'nde yaşandı.

AYAĞI TAKILDI KUYUYA DÜŞTÜ

Kazdıkları su kuyusunda çalışma yapan işçilerden 30 yaşındaki Eray Yıldırım ayağı calaskaya takılarak düştü. Yaklaşık 40 metrelik su kuyusuna düşen Yıldırım'ın kurtarılması için arkadaşları çalışma yaparken durum jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirildi.

Arkadaşları ve çevredeki vatandaşların yardımı ile kuyudan çıkarılan talihsiz genç hayatını kaybetti. Savcı ve jandarmanın olay yerinde inceleme yapmasının ardından şahsın cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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