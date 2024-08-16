Şanlıurfa'da bir gencin üstüne kamyon damperi düştü! Feci şekilde can verdi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir gencin üzerine kamyon damperi düştü. Ağır yaralanan genç hayatını kaybetti.

Olay, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 19 yaşındaki Mehmet Reşit Yangın, kendisine ait kamyonun pistonunu yağlamak isterken bilinmeyen bir nedenden dolayı damper üzerine düştü.

Ağır yaralanan genci ekipler, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Daha sonra başka hastaneye sevk edilen Yangın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.