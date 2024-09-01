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Adana otobüsünde akılalmaz olay! Şoför terk etti gitti yerine geçen kişi şoke etti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'dan Adana'ya gitmekte olan yolcu otobüsünde şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Ankara'da duran otobüsün şoförü bir daha araca dönmedi. Yolcular çaresizce beklerken firma yetkilileri ise şoför arayışına girdi. Otobüsü emanet ettikleri kişi 'pes' artık dedirtti.

Olay AS Adana firmasına ait İstanbul-Adana seferini gerçekleştiren 01 AUH 209 plakalı yolcu otobüsünde yaşandı. Saat 17.00'de İstanbul Esenler otogarından çıkan otobüs gece saatlerinde Ankara'ya vardı.

ŞOFÖR ÇEKTİ GİTTİ

İddialara göre saat 01.40'ta AŞTİ'ye giren  otobüsün şoförü otobüsü terk etti. Firma ise Ankara'da yeni şoför aramaya başladı. Uzun süren arayışın sonunda başka bir sürücü saat 02.50'de AŞTİ'den ayrılan otobüsün seferi tamamlayacak olan sürücüsü yol üzerinden alındı.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ DİREKSİYON BAŞINA GEÇTİ

İddiaya göre, yoldan alınan şoför ise ehliyeti olmadığı için Pozantı'da inecek yolcuyu Pozantı'ya ya girmeyerek yolda indirdi ve Adana'ya polis çevirmesine girmemek için farklı yollardan gitti. Otobüs ise saat 09.00 sıralarında seferini tamamladı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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