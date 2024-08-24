Yolcu otobüsüne verilen bavuldan neler çıktı neler! Polisleri harekete geçirdi

Siirt'te yolcu otobüsüne teslim edilen emanet bavul içerisinde 40 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Polis her yerde bavulu teslim eden kişiyi arıyor.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen çalışmalar sonucu Siirt-İzmir seferini yapan yolcu otobüsünü durdurdu.

BAVULU VEREN KİŞİ ARANIYOR

Otobüsün emanet bölümünde bulunan ve narkotik dedektör köpeğinin tepki verdiği bavulda yapılan aramada, 40 kilogram kubar esrar bulundu. Bavulu otobüse teslim ettiği belirlenen B.T'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.