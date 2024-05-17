Adana ve Adıyaman'da deprem oldu! AFAD ilk verileri paylaştı
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Deprem bölgesinden korutan haberler gelmeye devam ediyor. Adana ve Adıyaman'da peş peşe deprem oldu. Bölge halkı gece yarısı meydana gelen depremlerle yine aynı paniği yaşarken, AFAD'dan açıklama geldi.
Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin üzerinden bir sene geçti. Asrın felaketi olarak da adlandırılan bu afette 53 binden fazla insan hayatını kaybetti, 107 bin 204 kişi de yaralandı. Tüm yurdu aynı korku sardı, deprem bölgesinden yürekleri ağza getiren haberler gelmeye devam ediyor. Adana ve Adıyaman'da deprem oldu, AFAD ilk verileri duyurdu...
ADIYAMAN'DA DEPREM OLDU
Adıyaman'da 3.8 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD, saat 04:08'de meydana gelen Çelikhan merkezli depremin derinliğini 4,61 kilometre olarak kaydetti.
DEPREME UYANDILAR
Yere yakın gerçekleşen sarsıntı kuvvetli hissedildi. Depreme uyanan vatandaşlar kısa süreli bir panik yaşarken herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi.
ADANA DA SALLANDI
Öte yandan bu depremden yaklaşık bir saat kadar önce de Adana'da 3 büyüklüğünde bir sarsıntı oldu. AFAD, Saimbeyli merkezli depremin derinliğini ise 3 kilometre olarak duyurdu.
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Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Kaynak: Türkiye Gazetesi