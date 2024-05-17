Adana ve Adıyaman'da deprem oldu! AFAD ilk verileri paylaştı

Naci Görür 'Halkı tedirgin ediyorsunuz' eleştirilerine 'videolu' cevap verdi: Ne kafası bunlar!

Naci Görür 'Halkı tedirgin ediyorsunuz' eleştirilerine 'videolu' cevap verdi: Ne kafası bunlar!

Deprem bölgesinden korutan haberler gelmeye devam ediyor. Adana ve Adıyaman'da peş peşe deprem oldu. Bölge halkı gece yarısı meydana gelen depremlerle yine aynı paniği yaşarken, AFAD'dan açıklama geldi.

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin üzerinden bir sene geçti. Asrın felaketi olarak da adlandırılan bu afette 53 binden fazla insan hayatını kaybetti, 107 bin 204 kişi de yaralandı. Tüm yurdu aynı korku sardı, deprem bölgesinden yürekleri ağza getiren haberler gelmeye devam ediyor. Adana ve Adıyaman'da deprem oldu, AFAD ilk verileri duyurdu...

ADIYAMAN'DA DEPREM OLDU

Adıyaman'da 3.8 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD, saat 04:08'de meydana gelen Çelikhan merkezli depremin derinliğini 4,61 kilometre olarak kaydetti.

DEPREME UYANDILAR

Yere yakın gerçekleşen sarsıntı kuvvetli hissedildi. Depreme uyanan vatandaşlar kısa süreli bir panik yaşarken herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi.

ADANA DA SALLANDI

Öte yandan bu depremden yaklaşık bir saat kadar önce de Adana'da 3 büyüklüğünde bir sarsıntı oldu. AFAD, Saimbeyli merkezli depremin derinliğini ise 3 kilometre olarak duyurdu.

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Oynat Kızının ses kayıtlarına ulaşan acılı baba 6 şubatı tekrardan yaşadı 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde en ağır yıkımı yaşayan Hatay'da, kızının enkaz altından gönderdiği 'Galiba ben de öleceğim' mesajıyla yıkılan baba, ortaya çıkan yeni mesajlarla bir kez daha yıkıldı. Aynı telefonda aylar sonra 13 tane ses kaydı bulmasıyla 6 Şubat'ı yeniden yaşadığını söyleyen acılı baba, "3 tanesini dinledikten sonra 2 gün hastanede kaldım" dedi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.