Adana'da bir genç seyir halindeki motosikletten düşüp öldü
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Adana'nın yolda giderken devrilen motosikletin sürücüsü kaldırıma savruldu. Talihsiz genç kaza yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Yaşar Cebe idaresindeki 01 ANA 190 plakalı motosiklet, cadde üzerinde kaldırıma savruldu.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Cebe'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayın duyulması üzerine kaza yerine gelen Cebe'nin yakınları gözyaşı döktü. Cenaze, otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı