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Adana'da bir genç seyir halindeki motosikletten düşüp öldü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Adana&#039;da bir genç seyir halindeki motosikletten düşüp öldü

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'nın yolda giderken devrilen motosikletin sürücüsü kaldırıma savruldu. Talihsiz genç kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Yaşar Cebe idaresindeki 01 ANA 190 plakalı motosiklet, cadde üzerinde kaldırıma savruldu.

Adana'da bir genç seyir halindeki motosikletten düşüp öldü - 1. Resim

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Cebe'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Adana'da bir genç seyir halindeki motosikletten düşüp öldü - 2. Resim

Olayın duyulması üzerine kaza yerine gelen Cebe'nin yakınları gözyaşı döktü. Cenaze, otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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