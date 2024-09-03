Adana'da bir kişi evinde uyurken silahlı saldırıya uğradı!
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Adana’da akılalmaz bir olay yaşandı. İbrahim B. yatak odasında uyurken silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar motosikletle kayıplara karıştı.
Olay, Yüreğir İlçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi. İbrahim B. uyurken silahlı saldırıya uğradı.
YATAK ODASINA GİRİP KURŞUN YAĞDIRDILAR
Kafasında kask ile eve sızan motosikletliler yatak odasına kadar girip adamı kurşun yağmuruna tuttular. Silah sesini duyan komşular durumu polislere haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Ayağına 3 kurşun isabet eden İbrahim B. sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
POLİS KAÇAN ZANLILARIN PEŞİNDE
İçeri giren şüpheliler yatak odasında uyuyan İbrahim B.’ye kurşun yağmuruna tutarak olay yerinden kaçtı. Mahallenin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekiplerine sevk edildi. Sağlık ekipleri ayağından 3 adet kurşun yarası alan İbrahim B’yi hastaneye kaldırdı.
Olay yeri inceleme polisleri ise delil çalışması yaptı. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı