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Adana'da kan donduran infaz! Sokak ortasında kurşuna dizildi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Adana&#039;da kan donduran infaz! Sokak ortasında kurşuna dizildi

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Adana Seyhan'da iki kavşağın kesiştiği noktada duran 43 yaşındaki Erol Kavak, yanına yaklaşan motosikletliler tarafından kurşuna dizildi. Zanlılar olayın ardından kayıplara karışırken, talihsiz adam kaldırıldığı hastanede can verdi.

Olay merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde 30005 ve 30007 sokaklarının kesiştiği yerde gerçekleşti. Sokakta duran Erol Kavak yanına yaklaşan motosikletli şüpheliler tarafından kurşun yağmuruna dizildi. 

KALDIRILDIĞI HASTANEDE ÖLDÜ

Ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan Kavak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kavak'ın cenazesi, işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

POLİS KAÇAN ZANLILARIN PEŞİNDE

Olay yerine sevk edilen polis delil toplama çalışması yaptı. Saldırının ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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