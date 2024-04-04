Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > Adana'da garip hırsızlık: Sevgilisine para götürmek için motosiklet çaldı

Adana'da garip hırsızlık: Sevgilisine para götürmek için motosiklet çaldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da boş bir arazide gördüğü motosikleti çalan Emrecan Ö. emniyetteki ifadesinde sevgilisine para götürmek için eylemi gerçekleştirdiğini söyledi. "Aracım olmadığı için motosikleti alıp önce sevgilimin yanına, sonra da evime gittim. Sahibine teslim edecektim" diyen şüpheli tutuklandı. 

Adana'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda Yüreğir ilçesinde iddiaya göre, Emrecan Ö. (28) bir süre etrafta gezindikten sonra, Ünzile A.’nın boş arsada park halinde bulunan motosikletini gördü.

Emrecan daha sonra motosikletin gidon kilidini kırıp ardından düz kontak yaprak çaldı. Motosikletinin çalındığını fark eden Ünzile A. durumu polise bildirdi.

EVİNİN BAHÇESİNDE YAKALANDI

Olay yerine gelen oto hırsızlık büro amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek motosikleti çalan kişinin kimliğini belirledi. Bunun üzerine ekipler şüpheliyi evine yaptığı operasyonda yakaladı. Çaldığı motosiklet ise evinin bahçesinde bulundu.

'ACİL PARA GÖTÜRMEM GEREKTİ'

Emniyete götürülen Emrecan Ö. ifadesinde, “Sevgilimin teyzesi yoğun bakımda tedavi görüyor, ona acil şekilde para götürmem gerekiyordu. Aracım olmadığı için motosikleti alıp önce sevgilimin yanına, sonra da evime gittim. Sahibine teslim edecektim” dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İmamoğlu mazbata töreninde konuşuyor - Gündemİmamoğlu mazbata töreninde konuşuyorSeçimin ardından istifalarını mı istedi? İşte Erdoğan'ın A Takımı'na verdiği mesaj - Gündemİşte Erdoğan'ın seçimin ardından A Takımı'na verdiği mesajCHP'nin kazandığı Ardahan'da da AK Parti'den itiraz - GündemCHP'nin kazandığı Ardahan'da da AK Parti'den itirazHerkes kayıp olarak arıyordu! Cesedi arazide bulundu, ölüm sebebi ise hayrete düşürdü - GündemKayıp olarak aranan yaşlı adamın cansız bedeni bulunduVize krizi şimdi de Latin Amerika'da: Venezuela, Kolombiya ve Arjantin Schengen'e taş çıkartıyor - GündemVize krizi şimdi de Latin Amerika'daHavalar ısındı, kabus geri döndü! Korkmadan ölüme atladılar - GündemHavalar ısındı, kabus geri döndü! Korkmadan ölüme atladılarMeteoroloji son tahminlerini paylaştı! Çığ, kar erimesi ve heyelan uyarısı - GündemMeteoroloji son tahminlerini paylaştı! Çığ, kar erimesi ve heyelan uyarısıErdoğan'dan MYK toplantısında 11 mesaj: Emekliler, ekonomi, oy kaybı... - GündemErdoğan'dan MYK toplantısında 11 mesaj29 canın gittiği gece kulübünde ihmaller zinciri... Felaket göz göre göre gelmiş - Gündem29 canın gittiği gece kulübünde ihmaller zinciri...Özgür Özel: Birinci partiysek Erdoğan'ı aramak bana düşer - GündemÖzgür Özel, Erdoğan'ı arayacağını duyurdu
Sonraki Haber Yükleniyor...