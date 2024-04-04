Adana'da garip hırsızlık: Sevgilisine para götürmek için motosiklet çaldı

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 4 Nisan 2024 10:46 - Güncelleme: 4 Nisan 2024 10:59 - Güncelleme:

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Adana'da boş bir arazide gördüğü motosikleti çalan Emrecan Ö. emniyetteki ifadesinde sevgilisine para götürmek için eylemi gerçekleştirdiğini söyledi. "Aracım olmadığı için motosikleti alıp önce sevgilimin yanına, sonra da evime gittim. Sahibine teslim edecektim" diyen şüpheli tutuklandı.