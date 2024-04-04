Adana'da garip hırsızlık: Sevgilisine para götürmek için motosiklet çaldı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Adana'da boş bir arazide gördüğü motosikleti çalan Emrecan Ö. emniyetteki ifadesinde sevgilisine para götürmek için eylemi gerçekleştirdiğini söyledi. "Aracım olmadığı için motosikleti alıp önce sevgilimin yanına, sonra da evime gittim. Sahibine teslim edecektim" diyen şüpheli tutuklandı.
Adana'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda Yüreğir ilçesinde iddiaya göre, Emrecan Ö. (28) bir süre etrafta gezindikten sonra, Ünzile A.’nın boş arsada park halinde bulunan motosikletini gördü.
Emrecan daha sonra motosikletin gidon kilidini kırıp ardından düz kontak yaprak çaldı. Motosikletinin çalındığını fark eden Ünzile A. durumu polise bildirdi.
EVİNİN BAHÇESİNDE YAKALANDI
Olay yerine gelen oto hırsızlık büro amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek motosikleti çalan kişinin kimliğini belirledi. Bunun üzerine ekipler şüpheliyi evine yaptığı operasyonda yakaladı. Çaldığı motosiklet ise evinin bahçesinde bulundu.
'ACİL PARA GÖTÜRMEM GEREKTİ'
Emniyete götürülen Emrecan Ö. ifadesinde, “Sevgilimin teyzesi yoğun bakımda tedavi görüyor, ona acil şekilde para götürmem gerekiyordu. Aracım olmadığı için motosikleti alıp önce sevgilimin yanına, sonra da evime gittim. Sahibine teslim edecektim” dedi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı