Adana'da evinden çıkan adam silahlı saldırıya uğradı!
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Adana'da dışarıdan gelen ses üzerine evinden çıkan adam silahlı saldırıya uğradı. Evin önünde bekleyen şahıs sokağa çıkan adamı vurduktan sonra kayıplara karıştı. O anlar güvelik kamerasına da yansıdı.
Sarıçam ilçesinde yaşandı. Bir kişi, evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Olay anı güvenlik kamerasına da yansıdı.
Görüntülerde saldırıyı düzenleyen şahsın evin önünde uzun süre beklemesi, dışarı çıkan adamı tasarlayarak ayağından vurmadı da yer aldı. Zanlı olayın ardından kaçarken polis geniş çaplı soruşturma başlattı.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı