Adana'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri duyurdu
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Son deprem haberi Adana'dan geldi. AFAD saat 05:42'de meydana gelen Saimbeyli merkezli sarsıntıya ilişkin ilk verileri paylaştı.
Yurdun dört bir yanından korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Dün akşam Çanakkale Gökçeada'da 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Ardından Mersin 3,9 ile sallandı. Sabaha karşı bir deprem de Adana'da oldu. AFAD ilk verileri duyurdu.
ADANA'DA DEPREM OLDU
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre; Adana'da saat 05:42 sıralarında bir deprem oldu. Büyüklüğü 3,1 olarak duyurulan depremin derinliği ise 5 km olarak ölçüldü. Sarsıntıyı hissedenler kısa süreli bir panik yaşarken herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi.
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Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Kaynak: Türkiye Gazetesi