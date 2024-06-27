Adana'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri duyurdu

Son deprem haberi Adana'dan geldi. AFAD saat 05:42'de meydana gelen Saimbeyli merkezli sarsıntıya ilişkin ilk verileri paylaştı.

Yurdun dört bir yanından korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Dün akşam Çanakkale Gökçeada'da 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Ardından Mersin 3,9 ile sallandı. Sabaha karşı bir deprem de Adana'da oldu. AFAD ilk verileri duyurdu.

ADANA'DA DEPREM OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre; Adana'da saat 05:42 sıralarında bir deprem oldu. Büyüklüğü 3,1 olarak duyurulan depremin derinliği ise 5 km olarak ölçüldü. Sarsıntıyı hissedenler kısa süreli bir panik yaşarken herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi.

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Oynat Kızının ses kayıtlarına ulaşan acılı baba 6 şubatı tekrardan yaşadı 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde en ağır yıkımı yaşayan Hatay'da, kızının enkaz altından gönderdiği 'Galiba ben de öleceğim' mesajıyla yıkılan baba, ortaya çıkan yeni mesajlarla bir kez daha yıkıldı. Aynı telefonda aylar sonra 13 tane ses kaydı bulmasıyla 6 Şubat'ı yeniden yaşadığını söyleyen acılı baba, "3 tanesini dinledikten sonra 2 gün hastanede kaldım" dedi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.