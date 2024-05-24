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Adana'da yarım saat yağan yağmur hayatı felç etti! Evleri su bastı, yollar göle döndü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Adana&#039;da yarım saat yağan yağmur hayatı felç etti! Evleri su bastı, yollar göle döndü
Meteoroloji, Adana, Yağmur, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana’da sabah başlayan ve yarım saat süren yağmur nedeniyle yollar göle döndü. Evleri su basarken, çocuklar göle dönen yollarda yüzdü. 

Meteorolojinin uyarısının ardından sabah saat 08.00'de başlayan ve 08.30'a kadar devam eden yağmur nedeniyle hayat felç oldu. Özellikle merkez Yüreğir, Seyhan ve Çukurova ilçesinde birçok bulvar göle döndü. Ara sokak ve evleri su bastı. Çocuklar bu kez göle dönen yolda yüzerken, ortaya ilginç bir görüntü çıktı.

Adana'da yarım saat yağan yağmur hayatı felç etti! Evleri su bastı, yollar göle döndü - 1. Resim

VATANDAŞLAR EVLERİNDEN ÇIKAMADI

Bazı vatandaşlar sokaklar göle döndüğü için evlerinden çıkamadı. Bazı vatandaşlar ise evlerine giren suyu kova ile dışarı attı. Semt pazarları da göle dönünce pazarcılar perişan oldu.

Adana'da yarım saat yağan yağmur hayatı felç etti! Evleri su bastı, yollar göle döndü - 2. Resim

"KİM DEMİŞ ADANA'DA DENİZ YOK" 

Yolların göle dönmesine bazı vatandaşlar esprili bir dille yaklaşarak, "Kim demiş Adana’da deniz yok. İşte deniz geldi" dedi.

Bazı araçlar da göle dönen yolda arıza yapıp öylece kaldı. Meteoroloji yağmurun devam edeceği, yarın da etkili olacağını bildirdi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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