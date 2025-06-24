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Adana'daki şiddetli deprem güvenlik kamerasına yansıdı! İnsanlar panikle kaçıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da bu sabah meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem yürekleri ağza getirdi. Şiddetli sarsıntı anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde insanların büyük bir koku ile önce ne olduğunu anlamaya çalışmaları sonra kaçışmaları yer aldı.

Adana’nın Saimbeyli ilçesi sabah saat 07:09 sularında 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden olan kentteki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yerin 6 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı kuvvetli hissedilirken şans eseri olumsuz bir durum yaşanmadı. 

Adana'daki şiddetli deprem güvenlik kamerasına yansıdı! İnsanlar panikle kaçıştı - 1. Resim

İNSANLAR BÜYÜK KORKU YAŞADI

Deprem anına ait güvenlik kamera görüntüsü sarsıntının şiddetini gözler önüne serdi. Görüntülerde, sallantının yanı sıra bir tuğlanın düşmesi ve yola çıkan insanların anlık duraksayıp ardından kaçışmaları yer aldı.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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