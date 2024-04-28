Adıyaman halkı polis merkezine akın etti! Terör saldırısı sanıp yardıma koştular...

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 28 Nisan 2024 04:16 - Güncelleme: 28 Nisan 2024 04:40 - Güncelleme:

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Adıyaman'da bir polis, karakolda görev başında olan diğer polis memurlarına silahla ateş etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayda yaralanan 2 polisin şehit olduğunu açıkladı. Silah sesini duyan vatandaşlar olayı terör saldırısı sanıp yardım için karakola akın etti.