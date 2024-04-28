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Adıyaman halkı polis merkezine akın etti! Terör saldırısı sanıp yardıma koştular...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adıyaman'da bir polis, karakolda görev başında olan diğer polis memurlarına silahla ateş etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayda yaralanan 2 polisin şehit olduğunu açıkladı. Silah sesini duyan vatandaşlar olayı terör saldırısı sanıp yardım için karakola akın etti.

Akşam saatlerinde Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezinde polis memuru S.U.Ş., kendisine ait beylik tabancasıyla polis merkezi amiri Başkomiser Kamuran Ü.’yü ve asayiş şube ekipler amiri Gökhan Ö.’yü vurarak şehit etti.

Adıyaman halkı polis merkezine akın etti! Terör saldırısı sanıp yardıma koştular... - 1. Resim

Soldaki şehir Başkomiser Kamuran Ü., sağdaki asayiş şube ekipler amiri Gökhan Ö.

ZANLI BACAĞINDAN VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Saldırıyı gerçekleştiren S.U.Ş. meslektaşları tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi, ve hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman halkı polis merkezine akın etti! Terör saldırısı sanıp yardıma koştular... - 2. Resim

VATANDAŞ TERÖR SALDIRISI SANIP KARAKOLA KOŞTU

Polis merkezinde ateşlenen silah sesleri ve olay yerine sevk edilen ambulans ile polis siren seslerini duyan vatandaşlar olayın terör saldırısı olduğunu düşünerek polis merkezine akın etti. Güvenlik güçlerine destek vermek için karakola koşan Adıyamanlılar korkunç olayı sonradan öğrendi. 

Adıyaman halkı polis merkezine akın etti! Terör saldırısı sanıp yardıma koştular... - 3. Resim

BAŞ SAĞLIĞI DİLEYİP EVLERİNE DÖNDÜLER

Olayın terör saldırısı olmadığını öğrenen Adıyaman halkı daha sonra polis merkezi önünde bulunan polis memurlarına baş sağlığı dileyerek olay yerinden ayrıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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