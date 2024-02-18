Adıyaman'da faciadan dönüldü! Takla atan araç benzinliğe daldı, o anlar kameraya yansıdı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Adıyaman Gölbaşı'nda ıslak zemin kaza getirdi. Kontrolden çıkan araç, akaryakıt istasyonuna daldı, facianın eşiğinden dönüldü. İki kişi yaralanırken yaşanılanlar güvenlik kamerasına yansıdı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Gölbaşı-Pazarcık kara yolu üzerinde seyreden Erkan E. idaresindeki minibüs, bir anda kontrolden çıktı.
FELAKET OLABİLİRDİ
Araç, kayganlaşan yolun da etkisiyle devrildi. Yan yatan minibüs, metrelere sürüklenip akaryakıt istasyonuna daldı. Araç, pompa çarparken istasyonda bulunanlar panikle kaçıştı. Benzinlikte yangın çıkmaması büyük bir facianın önüne geçti.
SÜRÜCÜ YARA ALMADI
Olayın ardından çevredekiler 112 Acil'i arayıp haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, benzinliği boşaltıp güvenlik tedbiri aldı. Araçta bulunan yaralılar İbrahim K. ve Ali K. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sürücü Erkan ise hafif sıyrıklarla atlattı.
KAZA KAMERADA
Bu arada, kaza anı istasyondaki güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde, hızla ilerleyen aracın bir anda devrilip benzinliğe çarpması yer alıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı