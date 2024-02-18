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    • Haberler > Gündem > Adıyaman'da faciadan dönüldü! Takla atan araç benzinliğe daldı, o anlar kameraya yansıdı

    Adıyaman'da faciadan dönüldü! Takla atan araç benzinliğe daldı, o anlar kameraya yansıdı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Adıyaman, Kaza, Kaza Anı, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Adıyaman Gölbaşı'nda ıslak zemin kaza getirdi. Kontrolden çıkan araç, akaryakıt istasyonuna daldı, facianın eşiğinden dönüldü. İki kişi yaralanırken yaşanılanlar güvenlik kamerasına yansıdı

    Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Gölbaşı-Pazarcık kara yolu üzerinde seyreden Erkan E. idaresindeki minibüs, bir anda kontrolden çıktı.

    FELAKET OLABİLİRDİ

    Araç, kayganlaşan yolun da etkisiyle devrildi. Yan yatan minibüs, metrelere sürüklenip akaryakıt istasyonuna daldı. Araç, pompa çarparken istasyonda bulunanlar panikle kaçıştı. Benzinlikte yangın çıkmaması büyük bir facianın önüne geçti.

    SÜRÜCÜ YARA ALMADI

    Olayın ardından çevredekiler 112 Acil'i arayıp haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, benzinliği boşaltıp güvenlik tedbiri aldı. Araçta bulunan yaralılar İbrahim K. ve Ali K. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sürücü Erkan ise hafif sıyrıklarla atlattı. 

    KAZA KAMERADA

    Bu arada, kaza anı istasyondaki güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde, hızla ilerleyen aracın bir anda devrilip benzinliğe çarpması yer alıyor.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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