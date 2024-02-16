Kuzey Marmara otoyolunda korkunç kaza! Sollamaya çalışırken öndeki tıra çarptı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç bir kaza meydana geldi. Tır şoförü, önündeki sollamaya çalıştığı tıra çarptı. Kazada bir kişi öldü bir kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda emniyet şeridine park etmek isteyen bir tır önündeki başka bir tıra çarptı. Kazada bir kişi öldü bir kişi ağır yaralandı.

ÖNÜNDEKİ TIRI SOLLAMAYA ÇALIŞIRKEN KAZA YAPTI

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Ankara istikametinde ilerleyen bir tır şoförü, Eyüpsultan mevkisinde aracı emniyet şeridine park etmek için harekete geçti. B sırada arkadan gelen başka bir tır, sollamaya çalıştığı bu tıra çarptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TIR MUAVİNİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı yapan sürücü Mehmet B. ile yanındaki Mehmet Ç. (49) araçta sıkıştığı tespit edildi. İtfaiye görevlilerinin çalışmaları sonucu araçtan çıkarılan iki yaralıdan Mehmet Ç, hayatını kaybetti. Sürücü Mehmet B, ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza dolayısıyla Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara istikametinde trafik akışı kontrollü sağlanıyor.