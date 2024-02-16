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    • Haberler > Gündem > Özel halk otobüsü kadını ezdi! Kahreden anlar kamerada

    Özel halk otobüsü kadını ezdi! Kahreden anlar kamerada

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Sakarya, Adapazarı, Trafik Kazası, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Sakarya'da özel halk otobüsünün geri manevra yaptığı esnada bir kadın ezildi. Kadının durumu ciddiyetini korurken gözaltına alınan sürücü serbest bırakıldı. Kaza anı ise anbean kameralara yansıdı.

    Dün saat 15.30 sıralarında Yenigün Mahallesi Yeni Cami Bulvarı üzerinde K.K. kontrolündeki özel halk otobüsü geri manevra yaptığı esnada Meral Genç Kolak (36) otobüsün altında kaldı.

    SAĞLIK DURUMU CİDDİ

    Yaralı kadının acı feryatlarını duyan çevredeki vatandaşlar yardıma koşarken, bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracın altında kalan kadını kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan yaralı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kadının yoğun bakımda olduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

    Özel halk otobüsü kadını ezdi! Kahreden anlar kameradaÖzel halk otobüsü kadını ezdi! Kahreden anlar kamerada

    ANBEAN KAMERADA

    Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, özel halk otobüsünün geri manevrası esnasında Meral Genç Kolak’a çarptığı ve çarpmanın etkisi ile yere düşen kadının üzerinden geçtiği anlar yer aldı. Öte yandan kaza sonrasında gözaltına alınan sürücü K.K., ‘taksirle yaralama' suçundan çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Özel halk otobüsü kadını ezdi! Kahreden anlar kamerada

    Özel halk otobüsü kadını ezdi! Kahreden anlar kamerada

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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