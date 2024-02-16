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    Gayrettepe'de metroda korkunç kaza: 1 işçi hayatını kaybetti

    Düzenleyen: /
    - Güncelleme:
    Gayrettepe&#039;de metroda korkunç kaza: 1 işçi hayatını kaybetti

    Güncel Haberleri

    İstanbul'da  Gayrettepe metro alt geçidindeki yürüyen merdivenlerin bakım çalışmasını yapan bir işçi çalışma sırasında hayatını kaybetti.

    İstanbul'un en işlek noktalarından Gayrettepe'de bugün korkunç bir iş kazası meydana geldi. Sosyal medyada hızla yayılan talihsiz olay, Gayrettepe metro alt geçidinde yaşandı. 

    Olayda bir işçi, alt geçitteki yürüyen merdivenlere bakım yaparken hayatını kaybetti.

    İBB Haber sosyal medya hesabından iş kazası ile ilgili açıklama yaptı.

    Açıklamada, "Gayrettepe Metro İstasyonu’nda yürüyen merdivenlerin bakımı sırasında yaşanan kaza sonucu 31 yaşındaki özel şirket çalışanı B.B. yaşamını yitirdi" denildi.

    Düzenleyen:  - Güncel
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