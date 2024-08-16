Adli Tıp Kurumu Müdürü evinde ölü bulundu! Polis 2 ihtimal üzerinde duruyor
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Adli Tıp Kurumu Sakarya Şube Müdürü evinde başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Polis ekipleri olayın intihar mı cinayet mi olduğunu araştırıyor.
Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi 13. Cadde üzerinde ikamet eden Adli Tıp Kurumu Sakarya Şube Müdürü Erkut Bulut, evinde eşi tarafından, silahla vurulmuş şekilde bulundu.
POLİS TÜM İHTİMALLERİ DEĞERLENDİRİYOR
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemelerde Bulut'un hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Bulut'un cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatılırken, polis ekipleri intihar şüphesi üzerinde duruyor.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı