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Adli Tıp Kurumu Müdürü evinde ölü bulundu! Polis 2 ihtimal üzerinde duruyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Adli Tıp Kurumu Müdürü evinde ölü bulundu! Polis 2 ihtimal üzerinde duruyor

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adli Tıp Kurumu Sakarya Şube Müdürü evinde başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Polis ekipleri olayın intihar mı cinayet mi olduğunu araştırıyor.

Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi 13. Cadde üzerinde ikamet eden Adli Tıp Kurumu Sakarya Şube Müdürü Erkut Bulut, evinde eşi tarafından, silahla vurulmuş şekilde bulundu.

Adli Tıp Kurumu Müdürü evinde ölü bulundu! Polis 2 ihtimal üzerinde duruyor - 1. Resim

POLİS TÜM İHTİMALLERİ DEĞERLENDİRİYOR

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemelerde Bulut'un hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Bulut'un cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatılırken, polis ekipleri intihar şüphesi üzerinde duruyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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