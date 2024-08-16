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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 13 üniversitenin rektörü değişti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;ın imzasıyla 13 üniversitenin rektörü değişti

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla aralarında Ankara Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve ODTÜ'nün de olduğu 13 üniversiteye rektör atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 üniversiteye rektör atadı. Alınan karar, Resmi Gazete'de de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre;

- Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necdet Ünüvar,

- Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu,

- Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Özlenen Özkan,

- Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil,

- İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Mandal,

- Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Uğur Ünal,

- Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Hatipler,

- Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kamuran Eronat,

- Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fahrettin Göktaş,

- İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Süleyman Özdemir,

- İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necip Şimşek,

- Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adnan Sözen

- Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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