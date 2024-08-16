Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 13 üniversitenin rektörü değişti

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı 16 Ağustos 2024 08:45 - Güncelleme: 16 Ağustos 2024 09:32 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla aralarında Ankara Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve ODTÜ'nün de olduğu 13 üniversiteye rektör atandı.