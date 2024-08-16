Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emniyet ve jandarmada yeni atama kararı

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi 16 Ağustos 2024 02:00 - Güncelleme: 16 Ağustos 2024 02:04 - Güncelleme:

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de jandarma ve emniyette yeni atama kararları duyuruldu. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin yaş haddinden dolayı emekliye sevk edildi, yerine ise Orgeneral Ali Çardakçı atandı.