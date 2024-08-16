Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emniyet ve jandarmada yeni atama kararı
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de jandarma ve emniyette yeni atama kararları duyuruldu. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin yaş haddinden dolayı emekliye sevk edildi, yerine ise Orgeneral Ali Çardakçı atandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin yaş haddinden dolayı emekliye sevk edildi, yerine ise Orgeneral Ali Çardakçı atandı. Emniyet Genel Müdürlüğüne, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Valiliğine ise Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız atandı.
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Düzenleyen: Baki Sancak - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi