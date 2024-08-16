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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emniyet ve jandarmada yeni atama kararı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan emniyet ve jandarmada yeni atama kararı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de jandarma ve emniyette yeni atama kararları duyuruldu. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin yaş haddinden dolayı emekliye sevk edildi, yerine ise Orgeneral Ali Çardakçı atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin yaş haddinden dolayı emekliye sevk edildi, yerine ise Orgeneral Ali Çardakçı atandı. Emniyet Genel Müdürlüğüne, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Valiliğine ise Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız atandı. 

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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